Si è tenuta ieri giovedì 30 gennaio una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne: mentre Gemma ha chiuso già la frequentazione con Emanuele, si è notata subito l'assenza in studio di Barbara De Santi, ma anche di Luca e Simone, impegnati questi ultimi in un triangolo amoroso con Diana. Non è di certo passato inosservato il ritorno in studio di Ida Platano: stavolta la dama non era accompagnata da Riccardo e le sue lacrime lasciano presagire che con il Guarnieri le cose non stiano andando come sperato.

Gemma chiude con Emanuele, Barbara assente al trono over

La nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne è stata densa di colpi di scena e di emozioni. Si è partiti come sempre con Gemma. La Galgani, come illustrato dalle anticipazioni de IlVicolodelleNews, ha già chiuso la sua frequentazione con Emanuele. Il motivo è legato ad un bacio che non è piaciuto alla dama torinese: ciò ha dato spunto a Tina Cipollari per attaccare la sua 'rivale'. L'opinionista è addirittura arrivata a chiedere a tutti gli ex cavalieri che hanno avuto a che fare con la donna di rifarsi vivi per poter dare la loro opinione circa il modo in cui Gemma si rapportava a loro.

Emanuele dal canto suo ha lanciato alcune frecciatine alla torinese affermando che hanno quasi fatto una doccia insieme, ma la Galgani non ha avuto dubbi perché ha detto di non nutrire trasporto verso il cavaliere rispetto a quello che ha provato per altri uomini del parterre che lei ha conosciuto.

È stata notata, poi, l'assenza in studio di Barbara De Santi. Dopo la frequentazione con Marcello e la scorsa registrazione, quando la dama si è lasciata prendere la mano con tanto di lancio di biscotti e scarpe, non è remota l'ipotesi che la donna abbia preso la decisione di lasciare il programma che l'ha resa nota al grande pubblico.

Barbara chiarirà di certo la sua situazione: non è da escludere che la De Santi abbia avuto impegni di altro tipo che le hanno impedito di prendere parte alla registrazione. In ogni caso, anche Simone e Luca non erano presenti: i due sono stati protagonisti di un triangolo amoroso con Diana, e forse la loro assenza non è casuale. Saranno le prossime puntate a farci capire cosa sta accadendo tra i tre.

Tra Ida e Riccardo è tutto finito? La dama torna al trono over da sola

In studio ha fatto il suo ritorno Ida, ma stavolta la dama era senza Riccardo. Non appena le è stato chiesto come procede con il Guarnieri lei è scoppiata in lacrime e non è riuscita a proferire parola: non è chiaro se tra i due sia in atto una crisi o se stavolta sia finita per sempre. Sta di fatto che la Platano è rimasta sempre in silenzio e ha pianto senza freni. Frattanto è proseguita la conoscenza tra Valentina M. e Massimiliano, mentre Simonetta è stata fortemente criticata da Samuel per la sua frequentazione con Marcello.

Una bella sorpresa per Veronica: è arrivato un ragazzo per lei di 31 anni che ha colpito non solo la dama del trono over, ma anche gli opinionisti che lo hanno trovato molto sincero. È continuato il battibecco che ha visto protagonisti Romolo, Olga e Fernanda. Romolo è stato criticato anche da Miranda, ma il cavaliere pare non interessarsene ed ha affermato che continuerà a frequentare Fernanda.

Colpi di scena al trono over

La registrazione del trono over, che si è conclusa con una sfilata dal titolo 'Stasera mi dirai di sì', è stata molto intensa e non sono mancate le novità. In ogni caso sono rimasti molti dubbi e tutti saranno da chiarire durante le prossime puntate.

Nel frattempo, agli appassionati del dating show non resta che attendere la messa in onda di tutti gli avvenimenti che riguardano dame e cavalieri.