Domenica scorsa è stata ospite di Live non è la D'Urso Paola Barale. La donna ha affrontato le cinque sfere rispondendo ad alcune critiche che le sono state fatte. Nel corso del lungo spazio nella trasmissione della D'Urso ha avuto modo di affrontare vari argomenti. Dalle foto che le sono state scattate a sua insaputa mentre era affacciata sul balcone della sua casa a Ibiza alle storie d'amore passate. Non potevano non esserci le domande sul suo ex marito Gianni Sperti e su colui che è stato il suo compagno per tanti anni.

Stiamo parlando di Raz Degan. Già alcune settimane fa la Barale aveva parlato in un'altra trasmissione televisiva dei suoi amori passati. A proposito del suo matrimonio con Gianni per esempio aveva dichiarato che lei all'epoca aveva altre priorità. Era interessata alla sua carriera professionale. Gianni invece avrebbe voluto costruire una famiglia, avrebbe voluto dei figli. Anche se non sarebbe stato questo il motivo principale che ha portato al divorzio. Ecco invece cosa ha detto a proposito di Raz Degan a Live non è la D'Urso.

Paola Barale: 'Raz Degan mi ha fatto troppo male'

Dopo una storia d'amore molto lunga e intensa Paola Barale e Raz Degan si sono detti definitivamente addio. In un primo momento però sembrava che i due fossero rimasti in buoni rapporti. Chi segue l'Isola dei famosi ricorderà infatti che la donna fece una graditissima sorpresa a Degan trascorrendo con lui alcuni giorni sull'isola. Raz Degan disse di essere davvero molto contento di averla rivista perché comunque era una delle donne più importanti della sua vita.

Ora a distanza di anni pare che le cose tra di loro siano totalmente diverse. L'amicizia è finita e anche in malo modo. La Barale da Barbara D'Urso ha detto delle parole piuttosto pesanti nei suoi confronti. La donna parlando delle sue storie d'amore passate ha dichiarato che Raz Degan è finito nel dimenticatoio perché le ha fatto davvero troppo male. Per questo non ha più piacere di parlare di lui.

La loro storia d'amore è stata importante, molto bella ma al tempo stesso anche molto difficile. La donna ha ammesso di aver sofferto moltissimo. Paola Barale ha spiegato che dentro di lei esiste una sorta di dimenticatoio dove vanno a finire tutte quelle persone che le hanno fatto veramente male nella sua vita. Oltre a Degan è finito nel dimenticatoio anche il suo ex marito Gianni Sperti. Dunque pare che non sia più possibile recuperare un rapporto anche solo di amicizia né con Raz Degan né con Gianni Sperti. In questi giorni solo Sperto ha deciso di replicare. Ecco cosa ha detto dopo le dichiarazioni forti della Barale.

Gianni Sperti replica a Paola Barale

Gianni Sperti ha replicato alle affermazioni di Paola Barale sulle pagine del Magazine di Uomini e donne. L'opinionista del popolare programma condotto da Maria De Filippi ha detto che dopo vent'anni non ha più senso parlare ancora della storia d'amore con Paola Barale. Lui ha la sua vita e lei pure ha aggiunto. In questo momento ha detto di essere sereno e felice ed augura anche a Paola questa stessa serenità. Raz Degan invece è stato ospite del programma della Balivo Vieni da me. Nel corso dell'intervista però ha preferito non replicare a quanto detto da Paola.