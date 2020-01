Per Giulio Raselli attuale tronista di Uomini e donne è giunto il momento di prendere in mano le redini del suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi. Come ha anticipato lui stesso nel corso della prossima registrazione del trono classico comunicherà finalmente il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso fuori dal programma dei sentimenti di Canale 5. Tuttavia in questi ultimi giorni sono circolate sul web e sui social delle immagini che ritraggono Giulio in compagnia di un'aitante ammiratrice.

Le foto della serata in discoteca hanno fatto molto discutere alimentando una nuova polemica su Raselli.

Giulio Raselli di U&D avvistato con un'ammiratrice durante la serata di Capodanno in disco

Nel dettaglio, infatti, sul profilo Instagram di Deianira Marzano sono apparsi degli scatti che vedono come protagonista Giulio Raselli, in compagnia di una ragazza decisamente molto prosperosa, che ha partecipato alla stessa serata di Capodanno in discoteca alla quale ha preso parte anche il tronista di Uomini e donne.

Lo scatto in questione ha alimentato delle polemiche, soprattutto da parte di Deianira la quale ha puntato il dito contro Giulio, sostenendo che sia molto irrispettoso della redazione del programma sentimentale della De Filippi e del fatto che a breve sarà chiamato a fare la fatidica scelta finale.

Tuttavia quello apparso in rete sembrerebbe soltanto la foto del tronista in compagnia di una sua ammiratrice, contenta di poter immortalare questo momento. Qualcuno tra i fan del tronista, però, avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte sua, dato che mancano pochi giorni alla fatidica registrazione della scelta e forse Giulio avrebbe potuto evitare di trascorrere una serata 'libertina' in discoteca con gli amici. Non si esclude, quindi, che questo nuovo 'caso' che riguarda Raselli possa finire al centro di accesi dibattiti anche nel corso della registrazione del trono classico di questa settimana.

U&D, Giulio si prepara per l'attesa scelta finale

In attesa di scoprire cosa succederà, i fan attendono con trepidazione di scoprire cosa succederà e quali saranno le intenzioni finali del tronista. Due le ragazze che sono arrivate al rush finale: da un lato c'è Giulia e dall'altro c'è Giovanna. Quest'ultima durante l'ultima registrazione ha messo alle strette Raselli, chiedendogli di giungere al più presto ad una decisione definitiva sul da farsi. E intanto sul web impazzano i 'pronostici' sulla possibile scelta. La favorita al momento resta la giovane Giulia D'Urso, perdonata da Raselli anche dopo la segnalazione del bacio con un famoso calciatore.