Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a domenica 26 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Innanzitutto per le vie del paesino spagnolo di Puente Viejo ci sarà il panico a causa di una minaccia improvvisa. Poi Prudencio Ortega si deciderà ad andare a casa della sorella della sua fidanzata Lola e Maria Castaneda sarà più determinata che mai a tenere lontani i suoi parenti da lei.

Infine arriverà anche il tanto atteso giorno del matrimonio tra il carpentiere Isaac Guerrero e la sua amata Elsa Laguna.

Puente Viejo rischierà di essere inondato dalle acque

Il piccolo paesino immaginario della soap opera di Aurora Guerra rischierà di essere definitivamente cancellato dalle carte geografiche, in quanto arriverà ad un passo dall'essere inondato dalle acque.

Successivamente, gli abitanti di Puente Viejo quando verranno a sapere della terribile minaccia causata dalla diga andranno su tutte le furie e cercheranno in tutti i modi possibili di evitare la catastrofe.

E così inizierà una lunga battaglia proprio contro il sottosegretario Garcia-Morales. il sindaco Carmelo Leal cercherà di studiare la strategia migliore per evitare questa terribile inondazione. Ad un certo punto in paese si temerà il peggio, però ci sarà ancora qualcuno che nutrirà speranze.

Intanto, Don Berengario incontrerà Ester e i due si racconteranno alcuni degli episodi che sono accaduti nelle loro vite.

Padre e figlia saranno molto contenti di essersi finalmente ritrovati.

La Laguna e Guerrero convolano a nozze

Inoltre, durante le puntate che andranno in onda prossima settimana assisteremo al tanto atteso matrimonio tra Elsa e Isaac. I due, dopo tante disavventure, potranno finalmente coronare il loro sogno di diventare marito e moglie. I ragazzi decideranno di celebrare la loro unione nella piazza centrale di Puente Viejo e sarà una cerimonia piuttosto semplice.

Ma non è tutto, perché ci sarà Prudencio che porterà avanti un'indagine per scoprire la verità sul conto di Lola. Proprio per questo motivo, Ortega si recherà da Ana, sorella della giovane Mendana. Successivamente verrà a sapere che la donna che ama, in passato, ha ucciso il padre.

Infine, la Castaneda sarà più decisa che mai a continuare la sua terapia per recuperare l'uso delle gambe, anche se i suoi familiari non saranno per niente d'accordo con il percorso terapeutico seguito.

Proprio per questo, Maria andrà avanti per la sua strada da sola allontanando tutte le persone più care dalla sua vita.