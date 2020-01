Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. Invece, oggi lunedì 6 gennaio non andrà in onda nessuna puntata nella penisola iberica in quanto è festa nazionale.

Tomas assumerà Alicia alla miniera

In particolare, nei nuovi episodi ci sarà Alicia Urrutia che sopporterà il rimprovero di Tomas De Los Visos, ma non cederà di un passo e non chiederà scusa.

La ragazza sarà molto imprudente però il figlio della Marchesa la troverà molto coraggiosa e per questo deciderà di assumerla. Successivamente, la ragazza farà ritorno a casa e qui sua madre la ringrazierà per aver mediato nella disputa con Jesus. Inoltre, la moglie di Urrutia ricorderà a sua figlia che dovrà ancora aiutarla a capire alcune questioni politiche. Alicia accetterà la volontà della madre ma non dirà a quest'ultima di aver trovato lavoro alla miniera, se lo terrà per se fino alla notte, quando verrà suo padre.

Se da un lato la notizia renderà molto felice Encarnacion, dall'altro lato Jesus non avrà la situazione molto chiara e non capirà il motivo per cui gli hanno perquisito la fabbrica. Inoltre, l'uomo temerà che il paesino non sarà più un luogo adatto a sua figlia, visto e considerato che la marchesa sarà sempre più vicina.

Mauricio dirà che Marta sarà già pronta per il ruolo da consigliera

Nel frattempo, Adolfo reagirà alle minacce di Marta di sanzionare la miniera per irregolarità e si impegnerà in una spirale di accuse. Per il De Los Visos, la figlia di Don Ignacio è disprezzata per lo scontro avuto con lui. Invece, la ragazza penserà che il fratello di Tomas sia uno sfruttatore proprio come sua madre.

Poco dopo, Marta andrà in municipio e confesserà al sindaco di aver fallito nelle trattative e crederà di non essere ancora pronta per il ruolo di consigliera, però Mauricio la incoraggerà e gli farà capire che l'importante sarà il suo atteggiamento e la sua generosità.

Invece, Tomas dirà a suo fratello dell'assunzione alla miniera di Alicia e gli ricorderà anche che Pablo ha fatto ritorno a Puente Viejo e quindi dovrebbe tornare nell'azienda di famiglia.

Intanto, Donna Francisca ordinerà ad Antonita di essere inclusa nella cena di famiglia con figlia della Marchesa Isabel. La Montenegro sarà di nuovo sé stessa e lo dimostrerà. Adolfo informerà Don Ignacio Solozobal che tornerà a lavorare in miniera insieme a suo fratello. Inoltre, il ragazzo dirà a suo suocero che questo suo ritorno faciliterà il ritorno di Pablo. Solozobal accetterà il tutto però impedirà a suo genero di informare Rosa. Quest'ultima potrebbe non accettare allo stesso modo la vicenda.