Dopo la registrazione di venerdì 3 gennaio del trono over, anche sabato 4 gennaio è stato dedicato a dame e cavalieri, che si sono cimentati nelle sfilate. Dopo l'uscita di scena di Armando Incarnato, che secondo Gianni Sperti avrebbe una relazione fuori dal programma, gli altri protagonisti del dating show hanno movimentato con i loro battibecchi la passerella di Uomini e donne. Barbara De Santi ha litigato pesantemente con Mattia, ma non è stata l'unica a discutere. Infatti, Valentina Autiero è scoppiata in lacrime di fronte ad alcune offese riguardanti il suo aspetto fisico, mentre Gemma ha avuto bisogno dell'intervento del medico dopo aver visto una scena romantica tra Massimiliano ed Aurora.

Lite tra Barbara e Mattia, Valentina in lacrime

Secondo le anticipazioni de IlVicolodelleNews, la sfilata di dama e cavalieri che ha avuto luogo durante la registrazione del trono over di sabato 4 gennaio 2020 è stata alquanto animata. Le prime a calcare la passerella sono state le donne: il tema della sfilata per loro era 'Bella da far perdere la testa'. Sebbene a trionfare sia stata Pamela, le dame si sono date battaglia con abiti eleganti e sottofondo di musica da sogno. A rendere l'atmosfera pesante ci ha pensato Barbara che non ha mancato di battibeccare con Mattia: il cavaliere, dopo alcune chiamate con la donna si è tirato indietro, poiché la trova la donna un po' troppo aggressiva.

Di tutta risposta Barbara gli ha dato un bel quattro durante la sfilata degli uomini.

Non è andata meglio a Valentina Autiero: la dama è stata offesa da alcuni commenti negativi sulle sue gambe. La dama romana è scoppiata in lacrime ed è stata tanto male da decidere di non votare poi alla sfilata dei cavalieri. 'L'uomo che non deve chiedere mai' è stata l'ispirazione per gli uomini, i quali hanno cercato di dare il meglio per conquistare un bel voto dalla parte delle donne. A vincere è stato Massimiliano, che ha causato un mancamento a Gemma.

Gemma si contende con Anna l’interesse di Marcello

Imitando Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo, Massimiliano ha preso in braccio Aurora durante la sua sfilata: la visione di questa scena romantica ha fatto commuovere Gemma, tanto che Tina Cipollari ha chiamato il dottore per lei.

La dama torinese si è ripresa quando il cavaliere ha preso in braccio anche lei.

La Galgani ha avuto, poi, problemi con Anna e Antonella: tutte e tre si contendono lo stesso uomo. Gemma credeva però che Marcello le avesse dato un'esclusiva, essendosi scambiato con lei dei baci a stampo, ma il cavaliere non ha alcuna intenzione di precludersi nuove conoscenze. Armando era assente alle sfilate, segno che l'uscita del programma potrebbe essere definitiva, ma anche Juan non è stato alle registrazioni del 3 e del 4. Le puntate del nuovo anno si preannunciano scoppiettanti.