Lunedì 6 gennaio, dalle ore 20:35 su Rai 1, andrà in onda il consueto appuntamento con lo Speciale Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia. Come accaduto anche negli scorsi anni, infatti, anche nel 2020 sarà il primo canale Rai a svelare i vincitori dei 5 premi di prima categoria della lotteria [VIDEO], tra cui quello del valore di cinque milioni di euro. A condurre la serata Amadeus, che sarà accompagnato da numerosissimi ospiti.

Speciale Soliti Ignoti, gli ospiti e il meccanismo

Come detto, dunque, saranno molti gli ospiti che parteciperanno allo speciale del quiz condotto da Amadeus.

Primo su tutti Paolo Fox, che presumibilmente annuncerà l'oroscopo segno per segno per il nuovo anno appena iniziato. Atteso in studio anche Nino Frassica: l'attore e comico siciliano presenterà al pubblico Don Matteo 12, al via da giovedì 9 gennaio proprio su Rai 1 in quella che potrebbe essere l'ultima stagione.

Atteso poi, in studio, anche Daniele Liotti, attore amatissimo anche grazie al ruolo di Francesco Neri nella fiction Un passo dal cielo. Per quanto riguarda la musica l'ospite sarà Fabio Rovazzi, autore di numerosi brani di successo negli ultimi anni.

Infine, spazio ancora alla recitazione grazie alla partecipazione di Lino Guanciale e Gabriella Pession, nei teatri italiani con lo spettacolo intitolato After Miss Julie. Tutti questi nomi dello spettacolo parteciperanno al game, alcuni nelle vesti di concorrenti e altri in quelle di protagonisti; i vip, inoltre, saranno protagonisti di un gioco finale in cui i 5 biglietti vincenti verranno assegnati a cinque personaggi famosi, che a loro volta si sfideranno. Saranno gli esiti di queste sfide a decretare l'ordine di estrazione dei biglietti.

Nello speciale del game di Amadeus vi sarà anche molto Sanremo

Ma un altro fattore di grande interesse per la serata condotta da Amadeus è quello legato al Festival di Sanremo. In principio, infatti, durante lo speciale del game di Rai 1 avrebbe dovuto essere svelato il cast del Festival; tuttavia Amadeus ha svelato i cantanti in gara in un'intervista concessa in esclusiva al quotidiano La Repubblica, togliendo di fatto parte di attesa per la serata odierna e facendo infuriare numerosi esponenti della stampa.

Secondo quanto riferito dalla testata Quotidiano.net nel corso della serata odierna, per cercare di placare un po' le polemiche, il conduttore potrebbe svelare a sorpresa altri due nomi (fino ad ora top secret) che andranno a completare il cast del Festival. Nel corso della serata, inoltre, Amadeus potrebbe anche svelare i nomi di qualche ospite (quelli ufficiali, per ora, sono Tiziano Ferro, Salmo, Fiorello e Roberto Benigni) o di alcune delle co-conduttrici. Infine si conosceranno i titoli dei brani che, dal prossimo 4 di febbraio, si contenderanno la vittoria del festival canoro più importante del nostro Paese.