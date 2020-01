Clizia Incorvaia durante una chiacchierata odierna avvenuta con Antonio Zequila e Ivan Gonzalez ha fatto sapere che non è in cerca di una love story all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4.

La bella influencer originaria di Pordenone è reduce di una separazione molto chiacchierata con Francesco Sarcina. Per tutto l'estate del 2019 la fine del suo matrimonio è stato oggetto di numerosi pettegolezzi. Clizia infatti, è stata accusata dal suo ex marito di averlo tradito con Riccardo Scamarcio.

Al contrario la 33enne in più di un'occasione ha rivelato di essersi scambiato solo un bacio con il noto attore, ma solo quando era tornata single.

Clizia fa chiarezza sul rapporto con Ciavarro junior e Gonzalez

Nei giorni scorsi Michele Cucuzza aveva spronato Paolo Ciavarro a fare il primo passo con Clizia Incorvaia, prima che fosse troppo tardi. Sulla base di questi consigli, il figlio di Eleonora Giorgi durante una festa organizzata dalla produzione all'interno della Casa, si era apparto con la sua coinquilina per parlare del più e del meno.

In ultimo in ordine di tempo, Ivan Gonzalez e Antonio Zequila hanno cercato di spronare la Incorvaia ad aprire le porte del suo cuore ad una nuova liaison.

Per evitare dei malintesi Clizia ha fatto chiarezza sulla sua posizione. La gieffina nel corso di una chiacchierata con Ivan e Antonio ha precisato, che al momento l'unica priorità è la sua figlia. L'ex moglie di Francesco Sarcina ha ammesso che la sua situazione all'esterno della Casa è molto delicata.

Per questo motivo la 33enne non intende intraprendere alcuna love story per tutta la durata del reality-show di Canale 5.

Clizia Incorvaia ha fatto sapere che siccome tra lei ed il suo ex marito c'è ancora in corso una causa, non vuole assolutamente che ci finisca in mezzo la piccola Nina. Nonostante queste siano le premesse della gieffina, nulla può essere escluso visto che al cuore non si comanda.

Zequila-Gonzalez nel mirino del web

In seguito alle parole di Clizia Incovaia, Antonio Zequila e Ivan Gonzalez hanno ribadito il loro pensiero. Entrambi i gieffini hanno cercato di far cambiare idea alla loro inquilina. In particolare il modello iberico ha consigliato a Clizia, di non chiudere le porte del suo cuore all'amore.

A quanto pare l'insistenza del Gonzalez non è affatto piaciuta al popolo del web.

All'indirizzo dell'ex tronista di Uomini e Donne sono arrivati alcuni commenti negativi. Alcuni utenti hanno accusato Ivan di voler intraprendere una liaison all'interno della Casa, solo per ottenere maggiore visibilità. Altri hanno fatto notare al giovane che non ha compreso le parole della sua coinquilina. Le parole della Incorvaia invece, sono state accolte in modo positivo dai telespettatori del Grande Fratello Vip 4.

Clizia Incorvaia delusa per la fine del matrimonio

Clizia Incorvaia non è la prima volta che torna a parlare della fine del matrimonio con Francesco Sarcina. La 33enne qualche sera fa, si è sfogata con Antonio Zequila.

Clizia ha rivelato di averci impiegato due anni prima di tornare alla normalità, poiché ha vissuto la rottura con il suo ex marito come un lutto. L'influencer ha confessato di essersi sentita in colpa soprattutto nei confronti della sua bambina: "Credevo nella famiglia unita".

La gieffina poi ha spiegato che è stata lei ad inviare una lettera di separazione al leader de Le Vibrazioni, tanto i due erano in crisi da tempo.

Infine, la Incorvaia ha dichiarato che nonostante Sarcina sbandierava di essere innamorato della sua donna, lei ogni giorno riceveva delle segnalazioni sul cantante da parte di numerose donne.