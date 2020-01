Domenica 12 gennaio su Canale 5, ritorna l'appuntamento del giorno festivo con Il Segreto, la soap iberica ambientata a Puente Viejo che continua ad emozionare milioni di fan.

Nel corso del nuovo episodio, giungerà finalmente una buona notizia riguardante Carmelo il quale, sarà fuori pericolo e potrà tornare a casa dopo essere stato ferito da Esteban Fraile. Il Leal verrà accudito da Severo e, proprio una conversazione tra i due amici, ascoltata di nascosto da Matias, preoccuperà il locandiere, il quale avrà il timore che i due possano vendicarsi contro il responsabile degli attentati.

Intanto Fernando, cercherà di mettere pace tra Maria e Raimundo, dopo che la Castaneda avrà cacciato in malo modo il nonno da 'la Habana'.

Anticipazioni Il segreto: Carmelo fuori pericolo fa ritorno a casa

Dopo giorni di angoscia, in cui i telespettatori hanno temuto il peggio, finalmente Carmelo si risveglierà e verrà dichiarato fuori pericolo. Il Leal, come noto, dopo essere stato ferito da Esteban Fraile, sarà rimasto privo di conoscenza per parecchie ore, tanto che, in molti, avranno temuto il peggio.

Fortunatamente il Leal si riprenderà, anche se avrà ricordi confusi su quanto accaduto. Le sue condizioni miglioreranno a vista d'occhio e ben presto potrà fare ritorno a casa, accudito da Severo e Irene.

La Guardia Civile intanto, chiuderà le indagini e dichiarerà il sindaco di Belmonte come responsabile degli attentati avvenuti a Puente Viejo.

Spoiler 12 gennaio: Severo e Carmelo vogliono vendicarsi del responsabile degli attentati

Le anticipazioni su quanto in onda il prossimo 12 gennaio svelano che Matias, ascolterà di nascosto una conversazione tra Severo e Carmelo, i quali sembreranno progettare una vendetta contro la persona ritenuta responsabile dei recenti attentati ed in cui persero la vita Adela e Maria Elena. Preoccupato per la situazione, il marito di Marcela informerà immediatamente Irene.

Severo e Carmelo intanto, saranno ignari che dietro a tutti i delitti ci sia invece lo zampino di Fernando il quale, tra l'altro, farà visita proprio al Leal, per sincerarsi che le loro versioni dei fatti su quanto accaduto con Esteban combacino. Raimundo invece, sarà sempre più preoccupato per Maria, soprattutto dopo che la nipote lo avrà cacciato dalla tenuta, prendendo le difese del Mesia.

In attesa di ulteriori sviluppi su Fernando, Carmelo e tutti i protagonisti di Puente Viejo, si ricorda che l'appuntamento domenicale andrà in onda a partire dalle 16:30 circa su Canale 5, mentre per chi si fosse perso qualche episodio precedente c'è sempre l'opportunità di rivederlo sul sito Mediaset Play.