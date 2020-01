Lunedì 13 gennaio, su Canale 5 a partire dalle ore 16:30, andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap ambientata a Puente Viejo e ideata da Aurora Guerra, che ogni pomeriggio appassiona i numerosissimi fan.

Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio continueranno a giungere buone notizie riguardanti Carmelo il quale, dopo essere stato ferito gravemente da Esteban Fraile, farà ritorno a casa accudito da Severo e Irene. Intanto Fernando, dopo aver ucciso il sindaco di Belmonte, avrà dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto, ma in molti dubiteranno delle sue parole.

Maria, sempre più plagiata da Mesia, cercherà di difendere l'ex marito andando anche contro il nonno Raimundo.

Maria plagiata da Fernando si scontra con il nonno

Una nuova ed emozionare puntata della soap iberica attende i telespettatori nel pomeriggio del 13 gennaio: in particolare si potrà constatare come Fernando sia riuscito nell'intento di rendere succube Maria.

La Castaneda infatti, comincerà a fidarsi solo del Mesia, l'unico a suo dire, che le ha sempre offerto aiuto incondizionato. La sorella di Matias, non sa che in realtà, tutto quanto fatto dall'ex marito, fa parte di un subdolo piano di Fernando e che verrà svelato più chiaramente con il prosieguo delle puntate.

La Castaneda pur di difendere il Mesia, arriverà a trattare in malo modo Raimundo, colpevole di aver dubitato del coinvolgimento di Fernando negli attentati in cui persero la vita Maria Elena e Adela.

Anticipazioni 13 gennaio: Carmelo torna a casa dopo il ferimento

Fernando avrà in questo modo raggiunto il suo scopo e terrà in pugno Maria, la quale crederà ciecamente a tutte le sue parole. L'uomo, come noto, avrà fatto credere a tutti che l'artefice degli ultimi attentati sia stato Esteban Fraile, nel tentativo di allontanare i sospetti sul suo conto. La Castaneda inoltre, deciderà di sottoporsi a doppie sedute di terapia con la perfida Dori, convinta in questo modo, di tornare a camminare il prima possibile e poter riabbracciare i figli Esperanza e Beltran.

Intanto Carmelo, rimasto gravemente ferito in occasione dello scontro con il sindaco di Belmonte, riuscirà a riprendersi in fretta, per la gioia di tutti i paesani.

L'uomo quindi, potrà lasciare l'ospedale e continuare la convalescenza a casa di Irene e Severo. Buone notizie anche per Isaac ed Elsa i quali, dopo aver annunciato le nozze, cominceranno i preparativi per il fatidico giorno.

Questo è molto altro nel nuovo appuntamento de Il segreto, in onda lunedì 13 gennaio, a partire dalle 16:30 circa su Canale 5. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi.