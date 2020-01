Le vicende de Il Segreto continueranno ad intrattenere i fan della soap, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le trame delle puntate in programma nei primi mesi del 2020, rivelano che l'infermiera Dori Vilches dimostrerà la sua natura diabolica, quando tenterà di sbarazzarsi di Maria Castaneda, grazie all'aiuto di un bisturi. Peccato che il suo piano venga rovinato da Fernando Mesia.

Il Segreto: Maria scopre il passato di Dori

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, annunciano brutte notizie per Maria.

La donna, infatti, rischierà di morire a causa dell'infermiera Dori, assoldata da Fernando per prendersi cura di lei. Tutto inizierà con precisione, quando la Castaneda comincerà a dubitare di alcuni trattamenti dolorosi praticati dalla Vilches. La sorella di Matias, infatti, capirà che la fisioterapista è affetta da alcune turbe mentali. Con precisione, quest'ultima inizierà a pronunciare delle parole senza logica. In questo frangente, la donna suggerirà ad alcuni fanciulli di fuggire da un devastante incendio.

Per questo motivo, la nipote di Raimundo, sconvolta dal comportamento di Dori, chiederà aiuto ad Irene (Rebeca Sala) per scoprire il passato della donna, prima del suo arrivo a Puente Viejo.

Alla fine, la Campuzano scoprirà che la Vilches passò molti anni in un sanatorio per aver ucciso la moglie del suo amante. Inoltre aveva provocato la morte di diversi bambini, dopo che aveva appiccato fuoco alla struttura sanitaria. Una scoperta che scioccherà la Castaneda, tanto da capire che durante i suoi deliri faceva riferimento alle sue vittime. Tuttavia, Maria cercherà di mantenere una certa lucidità, tanto da stringere un patto con Dori. In dettaglio, la sorella di Matias le comunicherà di essere disposta a tenere la bocca chiusa sul suo scomodo passato, solo se riuscirà a rimetterla in piedi.

Fernando salva la Castaneda dalla vendetta della Vilches

Nel corso delle prossime puntate italiane de Il Segreto, andate in onda ad agosto 2019 in Spagna, vedremo la Castaneda accettare di sottoporsi ai crudeli trattamenti, solo per tornare a prendersi cura dei suoi bambini e sfuggire così al diabolico Fernando (Carlos Serrano). Peccato che le intenzioni dell'infermiera siano ben altre, in quanto si rivelerà gelosa delle attenzioni che il Mesia riverserà a Maria. Per questo motivo, Dori organizzerà un piano per mettere fuori gioco una volta per tutte la sua rivale.

In pratica, stenderà la paziente su di un tavolo dopo averle fatto perdere i sensi. Qui, la Vilches comincerà ad agitare con destrezza un bisturi affilato, con l'intenzione di operarla. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la nipote di Raimundo (Ramon Ibarra) si renderà conto di rischiare grosso, quando si troverà imbavagliata e legata al tavolo.

Fortunatamente, il piano della diabolica Dori non andrà in porto, grazie all'intervento tempestivo del Mesia, che giungerà in camera prima che sia troppo tardi.