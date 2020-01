La paura di una catastrofe e la gioia di un'unione attesa da tanto tempo saranno i sentimenti provati dagli abitanti di Puente Viejo nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia dal 20 al 26 gennaio 2020. Da una parte i personaggi si troveranno a dover fronteggiare una situazione di panico generale, scatenata dalla notizia dell'imminente inondazione che spazzerà via la ridente cittadina. Dall'altra tutti gli abitanti non potranno che gioire per la felicità raggiunta da Isaac ed Elsa che, dopo mesi di disavventure e grandi preoccupazioni, si uniranno finalmente in matrimonio.

Prima di vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle trame della soap è necessario ricordare che l'appuntamento pomeridiano con Il Segreto è slittato alle 16:35, poiché da lunedì 13 gennaio Canale 5 ha inserito nel palinsesto uno spazio dedicato ad Amici di Maria De Filippi in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 16:20.

Trame de Il Segreto da lunedì 20 a domenica 26 gennaio

Le anticipazioni sulle trame de Il Segreto in onda da lunedì 20 a domenica 26 gennaio rivelano l'incombere di un'imminente minaccia sulla cittadina di Puente Viejo.

Il Sottosegretario Garcia-Morales, arrivato in città per l'inaugurazione della diga, ha fatto un annuncio che ha lasciato di stucco gli abitanti del borgo. L'uomo ha gettato nel panico la popolazione affermando che presto l'acqua della diga inonderà la città e Puente Viejo finirà per essere cancellata dalle cartine geografiche. Conosciute la tragica sorte in cui andrà incontro la cittadina, il sindaco Leal farà di tutto per scongiurare l'inondazione e gli stessi cittadini reagiranno furiosamente contro Garcia-Morales. Quest'ultimo, tuttavia, non cederà e andrà avanti con il suo piano. Tra gli abitanti alcuni si arrenderanno all'idea di dover abbandonare la propria casa, altri non perderanno la speranza e cercheranno un modo per contrastare il Sottosegretario.

Il Segreto, puntate dal 20 al 26 gennaio: Elsa e Isaac si sposano

Le trame delle puntate de Il Segreto trasmesse su Canale 5 dal 20 al 26 gennaio non saranno caratterizzate soltanto da minacce e timori, ma ci sarà spazio anche per alcuni momenti di gioia. Dopo aver trascorso momenti tristi per la malattia della Laguna e attimi di paura per le azioni criminali commesse da Antolina Ramos, arriverà per la coppia formata da Elsa e Isaac il tanto agognato giorno del matrimonio. Le nozze verranno celebrate nella piazza di Puente Viejo con un'umile cerimonia e tutti gli abitanti potranno gioire insieme ai due sposi. Nel frattempo Maria continuerà il duro percorso terapeutico intrapreso con l'infermiera Vilches anche contro la volontà dei suoi cari che deciderà di tenere lontano da sé. La giovane Castañeda si mostrerà determinata nel portare avanti la terapia che le permetterà di tornare a camminare il più presto possibile.

Intanto Don Berengario approfondirà la sua conoscenza con la figlia Esther. I due si racconteranno episodi della propria vita per conoscersi meglio adesso che finalmente si sono ritrovati