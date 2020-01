Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto. Le trame delle nuove puntate, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro decideranno di trasferirsi a Madrid dopo la distruzione della Casona ad opera di Fernando Mesia. Hipolito Miranar, invece, farà sapere che Gracia Hermosa è deceduta in drammatiche circostanze.

Il Segreto: Garcia Morales annulla la distruzione di Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che tre protagonisti lasceranno il set della soap opera di Aurora Guerra nel corso delle puntate trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5.

Nel dettaglio, Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra) abbandoneranno Puente Viejo, mentre Gracia (Carmen Canivell) perderà tragicamente la vita.

Tutto inizierà quando Fernando (Carlos Serrano) ultimerà la sua vendetta, tanto da appiccare il fuoco all'interno del borgo. A tal proposito, il diabolico Mesia morirà durante un incontro alla Casona con Maria, che non ci penserà due volte ad ucciderlo. Nel frattempo, Irene informerà Carmelo che gli abitanti hanno poco tempo a disposizione prima di essere sommersi dalle acque.

Nonostante questo, Matias convincerà Marcela a restare alla locanda, mentre Garcia Morales si pentirà del suo gesto scellerato. In particolare, il sottosegretario comunicherà alla popolazione che il paese non sarà distrutto. Di conseguenza, tutti i residenti tireranno un sospiro di sollievo, mentre la Montenegro e l'Ulloa prenderanno una clamorosa decisione.

Francisca e Raimundo si trasferiscono a Madrid

Nel dettaglio, la matrona e il nonno di Matias scopriranno che la loro tenuta è andata distrutta, tanto da essere costretti a fare i bagagli per partire per un'altra destinazione. Francisca (Maria Bouzas) e suo marito Raimundo si accingeranno a trasferirsi a Madrid per tentare di vivere una vita serena. La nobildonna, prima di congedarsi dal borgo iberico, farà un bel regalo al suo capomastro Mauricio (Mario Zorrilla).

La Montenegro, infatti, consegnerà al Godoy un biglietto per raggiungere la sua amata Fe in America. Intanto, Maria rivelerà ai suoi genitori di aver mandato una lettera a Gonzalo a Cuba. La Castaneda, infatti, deciderà di concedere una seconda opportunità al marito, insieme ad Esperanza e Beltran.

Il Segreto: Gracia perde la vita

Gli spoiler de Il Segreto, andati in onda a settembre in Spagna e attesi nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che l'addio di Francisca e Raimundo non sarà l'unico ad emozionare i fan della telenovella.

In particolare, nella nuova stagione i telespettatori di Mediaset dovranno fare a meno della simpatica Gracia. A tal proposito, la Hermosa perderà la vita prematuramente per colpa di Fernando. Un lutto di cui si verrà a conoscenza tramite un confronto tra Marcela e il figlio di Dolores. La figlia Belen, invece, sarà affidata ai genitori della moglie defunta.