Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra, che intrattiene da ormai moltissimi anni i telespettatori di Mediaset. La trama dell'episodio trasmesso il 3 gennaio su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia farà in modo che Maria Castaneda impedisce la partenza di Dori Vilches. In seguito, il figlio di Olmo avrà un incontro faccia a faccia con Raimundo Ulloa a La Habana.

Il Segreto, episodio 3 gennaio: Maria riassume Dori Vilches

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti l'episodio trasmesso venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano importanti sviluppi nel rapporto tra Dori e Maria.

Scendendo nel dettaglio, Fernando cercherà di convincere la sorella di Matias (Ivan Montes) a riassumere l'infermiera Vilches al suo servizio dopo averla licenziata a causa del suo comportamento. Ma ecco che il Mesia pretenderà che la Castaneda conceda una seconda chance alla terapista, l'unica secondo lui, in grado di rimetterla in piedi, nonostante le su terapie al limite della sopportazione. Alla fine, la nipote di Raimundo (Ramon Ibarra) accetterà il consiglio dell'ex marito, tanto da recarsi alla stazione per convincere Dori a non lasciare Puente Viejo e La Habana.

Di conseguenza, Maria accetterà di sottoporsi a pesanti trattamenti, pur di tornare a camminare per la gioia dei suoi due bambini, non sapendo di essere cascata nel covo di una vipera.

Raimundo incontra Fernando a La Habana

Gli spoiler de Il Segreto in onda domani 3 gennaio sul Canale del Biscione, rivelano che durante il nuovo episodio si tornerà a parlare di Raimundo, disposto a tutto pur di smascherare il figlio di Olmo. Nel dettaglio, il vecchio locandiere preoccupato per il comportamento della consorte, di ritorno da Belmonte insieme a Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Per questo motivo, deciderà di avere un confronto con Fernando (Carlos Serrano) alla residenza avuta in regalo dalla moglie, deceduta durante le nozze. L'Ulloa, infatti, si dimostrerà molto in ansia per la sorte di sua nipote Maria (Loreto Mauleon), presa sotto le ali protettrici del suo diabolico ex marito.

In questo frangente, l'anziano non apparirà convinto dell'innocenza del Mesia, negli attentati che hanno provocato la morte della moglie di Carmelo (Raul Pena) e di Maria Elena Casado De Brey, all'opposto di sua moglie Francisca (Maria Bouzas), la quale si convincerà della colpevolezza di Esteban Fraile, il nemico numero uno di Leal. Come evolverà la story-line? In attesa di conoscere nuovi dettagli, precisiamo che la soap opera di Aurora Guerra non andrà in onda da sabato 4 a lunedì 6 gennaio 2020, in occasione dell'Epifania.