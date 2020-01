Nuovo spazio dedicato ad Una vita, la popolare soap opera ambientata nel quartiere spagnolo di Acacias. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 17 gennaio rivelano che Telmo Martinez chiederà a Lucia Alvarado di non accettare la proposta di nozze di Samuel Alday.

Lolita Casado, invece, si troverà in difficoltà a causa delle pressioni di Ceferino.

Una Vita, puntate 12-17 gennaio: Samuel geloso di Telmo, Celia e Felipe migliorano

Le anticipazioni di Una Vita da domenica 12 a venerdì 17 gennaio rivelano che Lolita non riuscirà a liberarsi dell'inquietante presenza di Ceferino, il quale continuerà a pretendere di sposarla a tutti i costi.

Questa situazione non farà altro che accrescere la delusione di Antonito nei confronti della donna.

Intanto, Flora troverà a La Deliciosa una scatola contenente il denaro che il fratello ha accumulato con le vincite alle scommesse sugli incontri di boxe. Inigo, a questo punto, confesserà alla sorella che si tratta semplicemente dei suoi risparmi. Tuttavia, la Barbosa non crederà alla sua versione dei fatti.

Servante non si darà pace all'idea che Paciencia non voglia più vederlo, e finirà per convincersi che la donna prima o poi tornerà ad Acacias.

Le condizioni di salute di Celia e Felipe cominceranno a migliorare grazie al farmaco sperimentale del dottor Quilles somministratogli da Telmo. Questa notizia riempirà di gioia tutto il vicinato compresa Lucia.

Diverso sarà lo stato d'animo di Samuel, il quale non accetterà che tutti i residenti del quartiere considerino Martinez come una sorta di salvatore. Nonostante ciò, Alday dovrà fingere di essere contento per non rischiare di allontanare Lucia da sé.

Telmo non vuole che Lucia sposi Alday, Trini aiuta Lolita

Samuel sarà minacciato nuovamente da Jimeno, il quale gli dirà che dovrà fare di tutto per affrettare i tempi delle sue nozze con la Alvarado che gli daranno la possibilità di restituirgli il suo denaro. In caso contrario, lo strozzino si vedrà costretto a farsi giustizia da solo.

Lucia manifesterà la propria intenzione di far visita ai coniugi Alvarez Hermoso, nonostante ci sia il rischio che possano essere ancora contagiosi.

Alday sarà sempre più preoccupato dalla vicinanza tra il sacerdote e la Alvarado. Per questo motivo, ricorderà alla donna che il religioso poco tempo prima aveva abusato di lei. Lucia però non sarà più certa della colpevolezza di Telmo, giacché riterrà che non sia un uomo in grado di macchiarsi di un siffatto crimine. Al contempo, sarà proprio Martinez a chiedere alla figlia dei marchesi di Valmez di non accettare la proposta di nozze di Samuel.

Lolita, sempre più disperata per la minaccia incombente di Ceferino su di lei, deciderà di confidarsi con Trini. Quest'ultima proporrà alla giovane di rivolgersi a zio Gennaro, l'uomo più saggio di Cabrahigo.

Infine Samuel cercherà di riconquistare la fiducia della Alvarado, proponendole di riprendere i lavori di restauro nello studio del suo appartamento.