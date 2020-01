La rete 'giovane' di Mediaset ha deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con una rassegna di film realizzati negli anni 80 che non hanno solo segnato un'intera generazione ma col tempo sono diventati degli indimenticabili anche per chi è nato nei decenni successivi. Italia 1 ha pianificato una ghiotta programmazione dal 31 dicembre al 4 gennaio. Il giorno della vigilia a partire dalle 19:25 sono stati trasmessi 'The Blues Brothers' (1980), 'Ghostbusters' (1984) e superata la mezzanotte 'Beverly Hills Cop' (1984) e 'Beetlejuice' (1988).

Oggi il Capodanno si apre all'insegna del ballo con 'Flashdance' (1983), 'Dirty Dancing' (1987) e 'Footloose' (1984), tre grandi classici impreziositi di colonne sonore rimaste nella storia del Cinema che celebrano il ballo come simbolo di libertà e di realizzazione personale.

Continua su Italia 1 il ciclo anni 80: Capodanno con Flashdance, Dirty Dancing e Footloose

Prosegue oggi 1° gennaio 2020 il ciclo di film anni 80 in programma su Italia 1 fino a sabato 4. Sarà un Capodanno in tv all'insegna del ballo e di brani indimenticabili.

Alle 19:25 andrà in onda 'Flashdance', la pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne con Jennifer Beals nei panni della giovane protagonista Alex, operaia saldatrice di giorno e ballerina di notte, con un grande desiderio nel cassetto: diventare una professionista della danza. Il film passò alla storia soprattutto per la colonna sonora di Giorgio Moroder che contiene le celebri canzoni 'What a Feeling' e 'Maniac'. Alle 21:25 sarà la volta di 'Dirty Dancing', il film del 1987 che racconta la storia d'amore tra la coraggiosa e intelligente Baby (Jennifer Grey) e il talentuoso ballerino Johnny (Patrick Swayze). Ambientata in un villaggio turistico negli anni 60, la pellicola diretta da Emile Ardolino ha consacrato Swayze a divo del cinema e ha reso iconica la scena del ballo finale sulle note di '(I've Had) The time of my life'.

Chiuderà la serata 'Footloose' alle 23:30, il lungometraggio del 1984 diretto da Herbert Ross e interpretato da Kevin Bacon e Lori Singer. Si tratta di un vero e proprio inno alla libertà della musica e del ballo. La trama è ambientata in un piccolo paese di provincia dove il ballo è bandito perchè considerato immorale, ma tutto cambia con l'arrivo del giovane Ren McCormack.

Dopo Capodanno il ciclo anni 80 prosegue fino al 4 gennaio: tra i film proposti la saga di Indiana Jones e Ritorno al futuro

Dopo le pellicole anni 80 dedicate al ballo in onda a Capodanno il viaggio indietro nel tempo continuerà il 2 gennaio con 'Il segreto del mio successo' del 1987 con Michael J. Fox, 'Top Gun' del 1986 con Tom Cruise e 'Ufficiale e gentiluomo' del 1982 con Richard Gere. Il 3 gennaio verrà trasmessa la saga di Indiana Jones con Harrison Ford: 'I predatori dell'arca perduta' (1981), 'Il tempio maledetto' (1984) e L'ultima crociata' (1989).

Infine, sabato 4 gennaio andrà in onda la trilogia di Ritorno al futuro (1985, 1989 e 1990)