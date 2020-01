Nuovo spazio dedicato ai sorprendenti colpi di scena de Il Segreto, una delle Serie TV più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda dal 26 al 31 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna accetterà la richiesta di Alvaro Fernandez di incontrarlo, mentre Prudencio perdonerà Lola. Infine, Maria Castaneda comincerà a sospettare di Dori Vilches.

Il Segreto, puntate 26-31 gennaio: Elsa riceve una lettera da Alvaro, Prudencio perdona Lola

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate in onda da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Prudencio (Jose Milan) scoprirà che Lola aveva ucciso suo padre grazie alla confessione di Ana.

Per questo motivo, l'Ortega deciderà di perdonare la Mendana dopo essersi chiariti. Alvaro, invece, spedirà una lettera ad Elsa, dove le comunicherà l'intenzione di incontrarla per restituirle cosa le aveva rubato durante il loro fidanzamento. La Laguna, a questo punto, accetterà di andare all'incontro con il medico nonostante il parere contrario di Isaac. Alla Casona, Francisca (Maria Bouzas) chiederà a Raimundo (Ramon Ibarra) di accompagnarla a La Puebla per impedire l'inaugurazione della diga e la conseguente inondazione di Puente Viejo.

Dori, nel frattempo, perderà il lume della ragione durante una seduta di terapia a Maria (Loreto Mauleon). In questo frangente, la Vilches chiamerà alcuni bambini rimasti intrappolati in un incendio.

Maria indaga su Dori

Nel corso delle puntate de Il Segreto, Irene, Severo e Carmelo uniranno le forze per impedire a Garcia Morales di distruggere Puente Viejo. A tal proposito, gli abitanti si rivolgeranno alle autorità per fermare il proposito del sottosegretario.

Peccato, che il tribunale respinga la richiesta della popolazione. Intanto tra Esther e Don Berengario ci sarà molta sintonia, se Dolores non cominciasse a fantasticare sul loro rapporto. Infine, Paco Del Molino si metterà alla ricerca di un misterioso ladro di farina, mentre Maria vorrà vederci più chiaro sul momento di trance, che ha visto protagonista Dori.

Il Segreto anticipazioni: Fernandez restituisce i soldi alla Laguna

Le trame de Il Segreto in onda prossima settimana (26-31 gennaio 2020), rivelano che Lola sarà decisa a chiudere la relazione con Prudencio, nonostante il chiarimento. Il Santacruz e Leal, invece, capiranno che Garcia Morales nutre qualcosa di personale verso gli abitanti del paesello. A tal proposito, la Montenegro non vedrà l'ora di sbarazzarsi della sua ingombrante presenza.

Dall'altro canto, la Laguna racconterà che Fernandez si è pentito di averla truffata, tanto da averle restituito i soldi che aveva estorto con l'inganno, una volta tornata a Puente Viejo. Allo stesso tempo, il sottosegretario informerà i cittadini di voler dare un esproprio a chi lascia spontaneamente le loro terre. Infine, Maria comincerà a fare delle domande sempre più precise alla Vilches sulla sua conoscenza con Fernando.