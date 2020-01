Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Gli spoiler delle prossime puntate, trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5, annunciano l'uscita di scena di una coppia amatissima di Puente Viejo. Stiamo parlando di Prudencio Ortega e Lola Mendana, i quali decideranno di raggiungere Julieta Uriarte e Saul a Roma per scappare dalle minacce di Pablo Armeno.

Il Segreto: Lola e Prudencio si sposano

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l'uscita di scena di Lola e Prudencio nel corso delle puntate in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5.

La coppia, infatti, si trasferirà a Roma dopo essersi riusciti a diventare marito e moglie.

Tutto inizierà quando l'Ortega deciderà di far pace con la fidanzata dopo aver scoperto il suo passato. Il fratello di Saul, infatti, apprenderà che la Mendana aveva ucciso suo padre per salvare la sorella dai continui abusi. In seguito, il ragazzo chiederà alla fidanzata di diventare sua moglie, nonostante le continue minacce dello strozzino Pablo. Alla fine, la coppia riuscirà a coronare il loro sogno d'amore in una cerimonia semplice, celebrata da Don Anselmo (Mario Martin) e Don Berengario (Miguel Uribe) nella piazza di Puente Viejo.

Ma la felicità dei due neo-sposini durerà poco, in quanto Armeno li costringerà a sborsare 1000 pesetas tutti i mesi. Per questo motivo, l'ex pupillo di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) cercherà di prendere del tempo per trovare una soluzione al grosso problema.

Il Segreto anticipazioni: l'Ortega chiede aiuto a Saul e Julieta

Le trame de Il Segreto andate in onda ad inizio settembre 2019 in Spagna e nelle prossime settimane sul canale del Biscione, rivelano che lo strozzino Pablo continuerà a fare pressioni all'Ortega, arrivando perfino a minacciare la sua famiglia.

Quest'ultimo, a questo punto, deciderà di chiedere aiuto a suo fratello Saul (Ruben Bernal). Ebbene sì, Prudencio spedirà un telegramma al congiunto, trasferitosi da tempo a Roma insieme alla moglie Julieta Uriarte (Claudia Galan). A tal proposito, la coppia proporrà alla Mendana e suo marito di raggiungerli in Italia prima che Puente Viejo venga sommerso dalle acque ad opera del sottosegretario Garcia Morales.

Cosa deciderà di fare la coppia?

La Mendana e il marito si trasferiscono a Roma

Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori assisteranno all'uscita di scena della Mendana e del marito. Questi ultimi, infatti, decideranno di abbandonare Puente Viejo e trasferirsi a Roma insieme a Julieta e Saul, dove poter avere un futuro felice. In questo modo si conclude la partecipazione degli attori Jose Milan e Lucia Margò nel cast della soap opera di Aurora Guerra.