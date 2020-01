Prosegue l'appuntamento con Il Segreto, la popolare soap opera in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate trasmesse dal 7 al 10 gennaio in Spagna rivelano che Francisca Montenegro comincerà ad indagare sulla marchesa Isabel, appena ritornata dal suo viaggio fuori Puente Viejo. A tal proposito, la madre di Tomas accuserà Alicia di essere una ladra.

Il Segreto: il ritorno di Isabel, Alicia scambiata per una ladra

Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sulle puntate spagnole in onda da martedì 7 a venerdì 10 gennaio su Antena 3, rivelano che Tomas deciderà di assumere Alicia alla miniera.

Più tardi, la ragazza deciderà di non raccontare alla madre di aver trovato un nuovo lavoro, fino al ritorno del padre Jesus a casa. A tal proposito, Urrutia apparirà non contento della decisione presa dalla figlia, in quanto avrebbe voluto che trovasse un'occupazione nella fabbrica. Francisca, intanto, ordinerà ad Antonita di essere inclusa nella cena con i figli della marchesa, dimostrando di essere tornata la matrona di Puente Viejo. A tal proposito, Isabel tornerà nel borgo iberico, tanto che la sua serva non saprà come rivelarle la verità sulla Montenegro.

Ignacio chiederà a Urrutia di incoraggiare Pablo a tornare in fabbrica, in quando hanno bisogno di più manodopera, visto l'aumento della produzione. A tal proposito, il figlio di Solozabal chiederà a Jesus se conosce l'identità di sua madre. Isabel, intanto, tornerà a La Habana in concomitanza della cena tra Francisca ed i fratelli De Los Vivos. Infine, Alicia sarà scambiata per una ladra dalla padrona durante il suo primo giorno di lavoro a La Habana.

Francisca chiede informazioni sulla marchesa ad Antonita

Gli spoiler de Il Segreto, in programma da martedì 7 gennaio in Spagna e tra circa otto mesi in Italia, rivelano che Urrutia non riuscirà a rivelare a Pablo l'identità di sua madre, tanto da suggerirgli di parlarle con Ignacio. Rosa, invece, sarà al settimo cielo dopo aver incontrato la marchesa, la quale dimostrerà di essere disposta ad aiutarla con il matrimonio.

Poco dopo, Tomas salverà Alicia dalla furia di Isabel, quando sarà accusata di essere una ladra. Il ragazzo, a questo punto, informerà la madre di averla assunta in miniera. Francisca, invece, vorrà scoprirà il motivo dello strano viaggio della cugina di Salvador, tanto da chiedere informazioni ad Antonita.

Tomas e Adolfo contenti del lavoro della figlia di Urrutia

Marta, Rosa e Carolina decideranno di scrivere una lettera alla madre, mentre Matias accuserà la figlia di Urrutia di essere un'incosciente. Il Castaneda, infatti, temerà che la donna abbia intenzione di tornare alle vecchie idee sovversive. Isabel, intanto, capirà che suo figlio Adolfo ama Marta. Peccato, che il ragazzo le comunichi di aver intenzione di sposare Rosa, dopo averla disonorata. Più tardi, il giovane concorderà con Tomas dell'ottimo lavoro svolto da Alicia nella miniera.

Infine, la Montenegro esprimerà ad Isabel il desiderio di fare una passeggiata per Puente Viejo.