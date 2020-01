Purtroppo il nuovo anno comincerà in un modo drammatico per due storici protagonisti della seguitissima soap opera italiana Il Paradiso delle signore. Nell'episodio in programmazione lunedì 13 gennaio 2020, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) non riuscirà a portare al termine la sua gravidanza per via della sua testardaggine. Tutto avrà inizio quando la sorella di Riccardo dopo aver fissato una visita dal suo ginecologo all'oscuro del marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), farà fatica a nascondere il suo eccessivo affaticamento fisico.

Al termine di una nuova giornata di lavoro, la nipote di Adelaide di Sant’Erasmo farà ritorno a casa e perderà i sensi. La figlia di Umberto verrà ritrovata svenuta a terra dalla sua dolce metà, che non riuscirà ad evitare il peggio. La moglie del direttore del lussuoso magazzino milanese, infatti perderà la creatura che portava in grembo molto probabilmente per non essere stata soccorsa in tempo.

Roberta apprende il segreto di Federico, Marta abortisce

La terza settimana del mese in corso, sarà caratterizzata da un avvenimento abbastanza doloroso.

Dalle anticipazioni della 61esima puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai il 13 gennaio 2020 al solito orario, si evince che Silvia sceglierà di essere sincera con il consorte. In particolare, la signora Cattaneo farà sapere a Luciano che la loro futura nuora Roberta è venuta a conoscenza grazie a lei dello sconcertante segreto riguardante loro figlio Federico. Allo stesso tempo Marta ancora molto sofferente precipiterà nel vortice della disperazione totale per l’aborto avuto, nonostante suo marito Vittorio le farà sentire come sempre tutto il suo amore e affetto.

Adelaide si vendica di Umberto, Flavia in procinto di affidare il suo patrimonio al Guarnieri

La mancata gravidanza della signora Conti ovviamente spiazzerà anche tutte le veneri del grande magazzino del capoluogo lombardo, soprattutto Riccardo.

Quest’ultimo farà il possibile per poter sollevare l’umore della sua cara sorella. Successivamente, Adelaide attuerà il suo diabolico piano per farla pagare al cognato Umberto nel peggiore dei modi. Nello specifico la contessa metterà in pratica la sua mossa strategica per far allontanare il Guarnieri Senior da Flavia. La zia di Marta e Riccardo si vendicherà nel momento opportuno, precisamente quando la Brancia di Montalto sarà in procinto di affidare la direzione del suo ingente patrimonio al Commendatore che ha fatto breccia nel suo cuore in così poco tempo. Infine, Marta grazie al sostegno di tutti i suoi cari e di coloro che le vogliono bene, darà l’impressione di poter superare il grosso dramma che l’ha colpita.