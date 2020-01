Le trame spagnole de Il Segreto in programma a metà gennaio sull'emittente iberica Antena 3, si soffermano su Mauricio Godoy e Alicia, due grandi protagonisti di questa dodicesima stagione. Nel dettaglio, il sindaco rimarrà molto deluso dall'atteggiamento freddo di Francisca Montenegro dopo averla incontrata a La Habana. La figlia di Encarnacion, invece, catturerà le attenzioni di Tomas De Los Vivos dopo aver avuto una tresca con Matias.

Il Segreto: Alicia teme di essere licenziata, Mauricio scopre del ritorno di Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda a metà gennaio in Spagna, rivelano che Rosa elogerà la marchesa di fronte ad Adolfo, mentre Pablo sospetterà di essere seguito da qualcuno durante la ricerca di alcuni pezzi da ricambio per la squadra di Damian. Alicia, intanto, temerà di essere licenziata, tanto da confidarlo a Damian. A La Habana, Maqueda incontrerà Isabel, dove le chiederà il motivo del suo viaggio, senza ricevere una spiegazione.

In questo frangente, il capomastro Inigo noterà che la donna è molto fredda nei suoi confronti.

Marta, invece, cercherà notizie sulla donazione dei fratelli De Los Vivos mentre Dolores rimprovererà l'ex amante di Matias (Ivan Montes) per il suo nuovo lavoro in miniera. Intanto, Marcela informerà Mauricio del ritorno di Francisca a Puente Viejo. Sentite queste parole, Godoy deciderà di presentarsi a La Habana per vedere la matrona. Ma ecco che Antonita informerà il sindaco che la Montenegro non può riceverlo, tanto da rimanerne molto sorpreso. Tomas, invece, comunicherà ad Alicia di non avere nessuna intenzione di licenziarla. Infine, il ragazzo scoprirà che la madre ha fatto un assegno dal valore di 35 mila peseta, sebbene ignori il destinatario.

La Montenegro fredda con il Godoy, il De Los Vivos vicino all'ex amante di Matias

Gli spoiler delle puntate spagnole de Il Segreto in onda tra otto mesi in Italia, rivelano che Mauricio (Mario Zorrilla) comincerà a sospettare che la Marchesa stia manipolando Francisca (Maria Bouzas) dopo il suo rifiuto di vederlo. Tomas, invece, sarà molto contento del lavoro svolto da Alicia in miniera, nonostante il suo carattere molto difficile. A tal proposito, il De Los Vivos e la giovane si avvicineranno sempre di più. Il ragazzo, infatti, rimarrà molto affascinato dall'intelligenza dell'ex amante di Matias. Alla locanda, Godoy rivelerà di essere dispiaciuto per non essere stato ricevuto dalla matrona.

Allo stesso tempo, Adolfo non riuscirà a dimenticare Marta, mentre la Montenegro riceverà Mauricio, il quale si metterà subito al suo servizio come ai vecchi tempi.

Peccato, che la matrona si dimostri poco loquace e fredda nei confronti del suo vecchio capomastro. Infine, la marchesa rifiuterà le avance di Inigo, dichiarandolo che con lui non potrà mai esserci un futuro.