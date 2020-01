Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello vip 4 condotto quest'anno da Alfonso Signorini, affiancato come opinionisti da Pupo e Wanda Nara. Tante le cose che sono successe nel corso della lunga diretta. Oltre all'ingresso dei nuovi concorrenti, ai siparietti divertenti con gli ex concorrenti che vivono nel privé, non sono mancati momenti più seri. Ieri sera ci sono stati chiarimenti e confronti importanti. Come per esempio quello tra Serena Enardu e Pacifico Settembre. La donna però non ha avuto la possibilità di restare in casa.

Il televoto ha votato a sfavore di una sua permanenza per una sola settimana. Ma, il chiarimento più acceso c'è stato tra l'attuale compagna di Eva Grimaldi, Imma Battaglia e l'attrice de 'Le tre rose di Eva,' Licia Nunez. Un confronto alquanti duro dove entrambe non si sono risparmiate parole forti. Vediamo brevemente cosa è successo tra le due.

Imma Battaglia a Licia Nunez: 'Non ti ho tradita, mi sono innamorata di Eva'

Appena entrata al Grande Fratello la Nunez ha avuto modo di confidarsi con gli altri inquilini della casa e di parlare della sua relazione con Imma Battaglia.

Una relazione durata ben sette anni. Licia Nunez ha accusato Imma di averla tradita con Eva Grimaldi. Ieri sera, Imma è voluta entrare nella casa per difendersi da questa accusa secondo lei falsa. L'attuale compagna della Grimaldi ha accusato Licia di essere una donna bugiarda, di non aver detto tutta la verità sulla loro storia d'amore. Ecco alcune dichiarazioni fatte dalla Battaglia nel corso del confronto.

Confronto acceso tra Imma Battaglia e Licia Nunez

Imma Battaglia ha detto all'attrice: "Non ti ho tradita, mi sono innamorata di Eva Grimaldi." Ha poi anche aggiunto che le storie vanno raccontate bene soprattutto per rispetto dell'amore di cui tanto si è parlato. La Battaglia ha detto che entrambe erano consapevoli della differenza di età che c'era tra loro. La donna ha dichiarato di aver provato per la Nunez un amore forte e profondo, di averla sostenuta in ogni sua scelta di vita.

"Il fatto che tu dal tuo tribunale derubrichi a tradimento la storia d'amore con Eva Grimaldi, mi offende molto." Non è mancata la replica di Licia Nunez. La donna ha detto: "Quando c'è un amore così viscerale tra due persone si supera tutto." Ha poi aggiunto che la verità non è per tutti e che Imma nega l'evidenza perché deve difendere Eva. Il confronto andava avanti senza trovare un punto d'incontro. Tanto che, ad un certo punto è intervenuto Alfonso Signorini. Il conduttore le ha detto che secondo lui hanno ancora tante cose da dirsi e dovrebbero incontrarsi fuori dal programma per farlo.