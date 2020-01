Le trame de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino confiderà a Mauricio Godoy di temere di attendere un bambino. Una notizia, che invece di rallegrarla, la farà sprofondare nella disperazione. Eulalia, invece, pianificherà il rapimento di Francisca Montenegro dopo la sua uscita allo scoperto.

Marcela potrebbe essere incinta, il ritorno di Francisca in paese

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole dal 13 al 17 gennaio su Antena 3, rivelano che Marcela confiderà a Mauricio il timore di essere incinta e non sarà per niente felice della notizia.

Marta, intanto, riceverà la visita di Adolfo, disposto a finanziare l'ampliamento della sanità nel borgo. Durante l'incontro, la tensione salirà alle stelle, tanto che solo l'arrivo di Maqueda riuscirà a riportare la calma. Francisca (Maria Bouzas), invece, deciderà di vestirsi con l'abito migliore per fare il suo grande ritorno a Puente Viejo. La matrona, infatti, scioccherà tutti gli abitanti, compresa Dolores, quando la vedranno passare per le vie del paese.

A tal proposito, Matias (Ivan Montes) e la moglie rimarranno molto sorpresi quando si troveranno di fronte la matrona.

Qui, la Montenegro comunicherà alla coppia di stare soggiornando dalla Marchesa, dopo aver appreso che Raimundo (Ramon Ibarra) la sta cercando da ormai molti mesi. Peccato che l'incontro sia spiato dal tenente Campuzano, un complice di Eulalia. Infine, la Del Molino avvertirà Godoy che la sua gravidanza era un falso allarme.

Eualalia e Campuzano vogliono rapire la Montenegro

Gli spoiler de Il Segreto, in onda questa nuova settimana in Spagna (13-17 gennaio) e tra circa otto mesi su Canale 5, rivelano che Il tenente Campuzano informerà Eulalia che la Montenegro ha lasciato il nascondiglio. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che i due complici hanno intenzione di rapirla per vendicarsi dei torti subiti. Ignacio, invece, chiederà al capitano Huertas di rafforzare i confini della Casona dopo aver scoperto che Pablo è stato seguito da qualcuno.

Rosa e Marta, intanto, saranno nuovamente in disaccordo, quando quest'ultima dimostrerà di non credere alla buonafede di Isabel.

Più tardi, la Solozabal perderà il lume della ragione, quando scoprirà che Manuela non vuole rivelarle il motivo del mancato invio delle lettere alla loro madre. A tal proposito, la ragazza confiderà ad Adolfo di temere di aver ereditato la pazzia da sua madre. Dall'altro canto, Marta proporrà a Mauricio di pubblicare un bando per trovare un nuovo dottore. Peccato che il sindaco dimostri di pensare solo alla moglie di Raimundo.

Begona ha provato ad uccidere Manuela

Ignacio spiegherà alle figlie che la loro madre Begona è stata internata dopo aver provato ad uccidere Manuela con delle forbici. In comune, i consiglieri attenderanno invano l'arrivo di Mauricio (Mario Zorilla), mentre il capitano Huertas comunicherà che a breve Puente Viejo sarà teatro di molti scioperi.

Più tardi, l'uomo di legge informerà Pablo che Ignacio ha voluto tenerlo sotto scorta dopo l'arrivo inaspettato di un suo commilitone. Alla locanda, Marcela confesserà di avere bisogno di tempo per tornare a fidarsi di Matias. Infine, il sindaco impedirà a Marta di abbandonare il suo ruolo da consigliera, dopo averle raccontato del rapporto che c'era con la matrona.