Nella casa della quarta edizione del Grande Fratello VIP si è scatenato il caos. Dopo le dure parole pronunciate nei confronti di Valeria Marini, il concorrente del reality Antonio Zequila è nuovamente al centro delle polemiche del web. Proprio questa mattina, infatti, il campano si è lasciato andare a delle frasi che hanno suscitato l’ira degli utenti sui social. Vittima di queste frasi è stato Patrick Ray Pugliese, famoso inquilino della quarta edizione del GF VIP, tornato in gioco in occasione del ventennale del reality.

Zequila, da poco sveglio, si è trovato a chiacchierare in salone con due suoi compagni di gioco, l’egittologo Aristide Malnati e il modello Andrea Denver. La causa che ha condotto Antonio ad esprimersi in malo modo deriva dal fatto che, durante la notte, Patrick russi continuamente, infastidendo il sonno degli altri inquilini. ‘Leghiamolo ad un palo come San Sebastiano’, queste sono state alcune delle parole pronunciate dal concorrente del reality di Canale 5.

Il pubblico sui social chiede la squalifica di Antonio Zequila

‘Leghiamolo ad un palo... tiriamoci una palla sui denti, sulla fronte e sui genitali. Torturiamolo. Sfondagli il cranio’, in questi termini si è espresso Antonio Zequila nei riguardi di Patrick, con la complicità degli altri due inquilini, che hanno ascoltato il tutto con il sorriso sulle labbra. Non appena ascoltata questa conversazione gli utenti sul web si sono indignati.

Tanti sono stati i tweet in cui si chiede a gran voce una punizione e un richiamo ufficiale da parte del conduttore del reality, Alfonso Signorini. Molti, addirittura, hanno chiesto la squalifica del gieffino, in quanto hanno trovato nelle sue frasi un chiaro riferimento a violenza fisica e psicologica nei confronti di Patrick Pugliese. C’è da dire, però, che laddove venissero presi provvedimenti ufficiali, almeno un richiamo dovrebbe essere fatto anche agli altri due concorrenti che hanno assistito, complici, a tali espressioni.

Numerose sono le pagine e gli account sui social che stanno paragonando il comportamento di Zequila a quello avuto da Salvo Veneziano, durante la prima settimana di gioco, contro l’influencer Elisa De Panicis. Resta, solamente, da attendere la puntata di venerdì prossimo per capire cosa decideranno di fare gli autori del Grande Fratello VIP.

Antonio Zequila: si sospettano accordi con Cucuzza per le nomination

Le polemiche contro Antonio Zequila non sembrano essere destinate a placarsi in breve tempo. Nella giornata di ieri, infatti, sono circolati in rete dei brevi frammenti di video, in cui Zequila, insieme ad altri suoi compagni, tra cui Michele Cucuzza, sembra si stia organizzando per le nomination della prossima puntata.