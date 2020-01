Sonia Pattarino è tornata a commentare il percorso di Ivan Gonzalez all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Le ultime dichiarazioni del modello iberico hanno fatto molto discutere, per questo l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è arrivata ad una conclusione. La bella romana ha confessato di essere a conoscenza di una confidenza che Ivan gli ha fatto sul mondo dei reality-show: per chi non avesse seguito la vicenda, Ivan durante una chiacchierata confidenziale con Andrea Denever ha rivelato alcuni dettagli del percorso a Uomini e Donne.

Il gieffino, oltre a tirare in ballo la breve conoscenza con Natalia Paragoni, ha detto su Sonia Pattarino: "È andata avanti, ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla".

Le ultime dichiarazioni di Sonia Pattarino

Dopo le rivelazioni di Ivan Gonzalez, Sonia Pattarino è stata raggiunta dal magazine di Uomini e Donne. La giovane originaria di Latina è convinta che il suo ex fidanzato sia una persona più interessata alla carriera e ai soldi piuttosto che ai sentimenti. Sulla base di queste prime dichiarazioni, Sonia è convinta che Ivan durante la relazione abbia solo finto: "Il fatto che non mi nomini, mi fa pensare a una strategia".

L'ex corteggiatrice sarebbe sicura che il gieffino stia cercando di non far accendere i riflettori sulla sua precedente storia per non far venire alla luce alcune confessioni.

Durante l'intervista infatti Sonia si è lasciata andare ad una confidenza che il bel modello iberico gli avrebbe fatto quando erano ancora una coppia: "Ivan sa bene, perché me lo disse, all'interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story".

Infine, Sonia Pattarino a distanza di mesi sarebbe riuscita a capire che la liaison con Ivan Gonzalez sarebbe finita all'improvviso proprio perché il giovane in quel periodo ha ricevuto la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip.

A questo punto vista l'evoluzione della vicenda non è escluso che Alfonso Signorini non decida di fare entrare nella Casa Sonia Pattarino per un confronto con il gieffino.

Quest'ultima cosa dipenderà molto dal televoto, poiché Ivan si trova a lottare con Carlotta Maggiorana per proseguire l'esperienza nel reality-show di Canale 5.

Ivan Gonzalez divide i social

Le dichiarazioni rilasciate da Ivan Gonzalez all'interno della Casa più spiata d'Italia hanno spaccato il web. In molti hanno difeso a spada tratta Sonia Pattarino: "Ivan è innamorato molto di sé stesso e basta. Sette mesi con una di cui non ti fregava niente... Complimenti, ma tanto voi uomini siete tutti così". Infine, c'è chi ha dato ad Ivan del furbo, poiché sia convinto che la confessione sia arrivata solo perché pensava di non avere il microfono nella sauna.