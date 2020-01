Ieri Tommaso Zorzi ha lanciato una raccolta fondi su Instagram. L'influencer ha chiesto ai suoi followers di fare una donazione, seppur minima, per supportare la flora e la fauna in Australia. Il risultato? Il boom di feedback positivi ha permesso di raccogliere quasi 31 mila euro per il Wildlife Warriors Worldwide.

Tommaso Zorzi lancia una raccolta fondi su IG e dona quasi 31 mila euro all'Australia

Il suo obiettivo iniziale era quello di raccoglie 3000 euro in 24 ore. Obiettivo raggiunto e superato alla grande.

Al termine delle 24 ore prefissate dall'influencer, ecco il video su Instagram che annuncia la buona notizia: 'Ciao ragazzi. Ieri vi ho chiesto tramite le mie Instagram stories di donare ad un fondo che si occupa di preservare la natura e gli animali in Australia che, come sapete, è una terra completamente devastata dai fuochi in questo momento'.

L'Australia sta vivendo un periodo molto difficile. Il paese è da mesi in stato di emergenza e anche se nelle ultime ore la pioggia ha conferito un po' di sollievo alla terra, le temperature sono destinate a risalire questo fine settimana.

Attualmente si stima che il bilancio degli animali morti potrebbe raggiungere il miliardo.

Zorzi continua: 'Non è un problema che ci tocca da vicino, ma dato che mi aspetto che la gente si batta per le mie cause, a me piace battermi per le cause degli altri. In 24 ore con donazioni singole da massimo 20 euro siamo riusciti a tirare su quasi 31 mila euro - ovvero poco più di 50 mila dollari - che in questo momento stanno già andando in Australia. Questo è il lato che mi piace di più dei social: tramite una stories su Instagram ho aiutato a tirare su una cifra considerevole che sarà sicuramente di grande aiuto in Australia, quindi grazie, grazie a voi'.

La caption del post dice: 'Iniziare con un luogo comune non è nel mio stile, ma l'unione in questo caso ha fatto la forza. Abbiamo raccolto in 24 ore 30,981.74 euro per l'Australia.

È così che si fa la differenza'.

Zorzi: chi è uno degli influencer più amati

Tommaso Zorzi, classe 1995, è il figlio di un noto amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi. Tommaso è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Riccanza in compagnia di altri 'Rich Kids' e a Pechino Express, al fianco di Paola Caruso, oggi mamma di Michelino. Attualmente oltre ad essere protagonista di Riccanza Dekuxe, conduce Tommy Talks sul suo canale YouTube ed è protagonista di Vita da Tommy, un reality incentrato sulla sua vita.

Sfacciato, sarcastico e senza peli sulla lingua è anche un influencer amatissimo con oltre 500 mila followers, colpevole di aver lanciato qualche mese fa la divertente challenge 'Io sono Giorgia'. La forza della sua comunicazione risiede nell'essere autentico e genuino.

Tommaso segue dichiaratamente il motto 'buona la prima', per cui ogni Instagram stories che pubblica è il frutto della sua totale trasparenza. Preferisce pubblicare una stories contenente una castroneria o qualche gaffe, mettendo da parte la perfezione, trasmettendo al vasto pubblico che lo segue la sincerità più totale.