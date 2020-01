Giovanna Abate ha voltato pagina dopo non essere stata la scelta da Giulio Raselli. L’ex corteggiatrice romana, infatti, è la nuova tronista del Trono Classico di Uomini e donne. Lunedì 20 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa la scelta di Giulio: il giovane, originario di Valenza, ha deciso di uscire dal dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, con Giulia D’Urso, "scartando" così Giovanna. C'è stato un diverbio tra la corteggiatrice romana e il tronista: Giovanna ha accusato Giulio di averla presa in giro, quest’ultimo, invece, si è sentito attaccato in prima persona dalla romana.

Anticipazioni U&D: Giovanna è la nuova tronista

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. Sabato 25 gennaio è stata registrata una nuova puntata del dating-show dedicata al Trono Classico e ai tre tronisti già presenti (Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro), si è aggiunta l’ex corteggiatrice romana.

La talpa del noto portale ha rivelato che Giovanna è stata chiamata negli studi del programma con una scusa. Una volta entrata ha trovato al centro l’ambita poltrona rossa illuminata.

A quel punto Giovanna ha esclamato: “Non ci credo”, ricevendo ben presto la conferma del suo trono dalla stessa Maria De Filippi. Allora, senza pensarci su due volte, la Abate ha accettato la proposta e si è seduta sul trono.

Secondo quanto rivelato dal Vicolo delle News, tra i vari corteggiatori che sono scesi dalle scale per l’incontro al buio c'è stato anche Sammy. Quest’ultimo è stato il tentatore di Cristina Incorvaia nell’ultima edizione di Temptation Island.

Giovanna Abate tronista: il web è diviso

L’ascesa di Giovanna Abate sull’ambita poltrona rossa di Uomini e Donne per molti era prevedibile. Per questo motivo da quando la giovane è stata annunciata come nuova tronista, alcuni suoi fan non hanno potuto fare altro che augurargli di trovare un amore vero.

Addirittura alcuni telespettatori, tra cui Gianni Sperti, nell’ultimo periodo speravano che Giulio Raselli uscisse dal programma con Giulia, in maniera tale da vedere Giovanna libera di scegliere un altro uomo.

Purtroppo però, in merito al trono, come spesso accade in questi momenti, c’è chi ha criticato la scelta della giovane e chi ha approvato la sua voglia di rimettersi in gioco.

In una recente intervista per il Magazine di Uomini e Donne, Giovanna ha confessato di avere investito i suoi sentimenti durante il percorso svolto con Giulio Raselli. La Abate nel ruolo di corteggiatrice ha sempre mostrato di avere un carattere forte, dunque non avrà problemi ad affrontare nel migliore dei modi la sua nuova avventura televisiva.