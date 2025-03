Lunedì 10 marzo, su Canale 5, è andata in onda la trentottesima puntata del Grande Fratello. Nel corso di un confronto-scontro tra Stefania Orlando e Shaila Gatta, Beatrice Luzzi ha preso le difese di Shaila. Durante la pubblicità, Helena Prestes ha criticato duramente l'opinionista: "Non è affatto come me l'aspettavo". Nonostante Javier Martinez le abbia consigliato di non esporsi, lei ha proseguito: "Non la stimo".

Helena contro Beatrice Luzzi

Dallo studio, Beatrice Luzzi ha preso le difese di Shaila e criticato Stefania: "Sei cattiva e prepotente".

Dal momento che in casa hanno seguito il confronto tra le due concorrenti, Helena Prestes si è detta sorpresa per le parole dell'opinionista: "Che esempio dà? Certo ora è seduta lì, quindi non mi sorprende che prenda le parti di Lorenzo e Shaila". Javier Martinez ha consigliato alla ragazza di non parlare, ma lei l'ha interrotto: "Non dirmi quello che devo o non devo dire". Successivamente, Alfonso Signorini ha mandato la pubblicità e Helena ha ripreso il discorso con Stefania Orlando, rincarando la dose nei confronti di Luzzi: "Non la stimo, non è affatto come me l'aspettavo". A detta di Helena, Beatrice non starebbe seguendo il reality show, altrimenti non prenderebbe le difese dei concorrenti che in questi mesi hanno avuto atteggiamenti discutibili.

Il commento di alcuni utenti del web

Le parole di Beatrice Luzzi nei confronti di Stefania Orlando non sono passate inosservate ai telespettatori.

Su X, Anna Pettinelli ha spezzato una lancia a favore della sua amica Stefania: "Crede di essere ancora nella casa del GF. Fare l'opinionista significa essere super partes, come Cesara".

Rossella Erra ha scritto: "Beatrice in casa con Lorenzo e Shaila cosa avrebbe fatto? Mi aspettavo almeno un giudizio su Shaila, ma niente, deve andare contro Stefania a prescindere". Il giornalista Fabio Fabbretti ha commentato: "Ho tolto il follow a Beatrice Luzzi. Con tutto il rispetto, ma le cavolate che dice al GF non me le voglio ritrovare pure sui social.

Adios". Un utente ha commentato con sarcasmo: "Anche Signorini è pieno delle baggianate della signora Luzzi".

I motivi dell'astio

Fin dall'ingresso in casa di Stefania Orlando, Beatrice l'ha criticata.

Pare che l'opinionista potrebbe avercela con la collega per un commento fatto da Stefania quando Beatrice Luzzi era al GF. Nello specifico, aveva detto che Beatrice provocava i suoi compagni d'avventura salvo poi fare la vittima in puntata.

A quanto pare, Beatrice non ha mai digerito le parole di Stefania Orlando.