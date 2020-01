Si infittisce il mistero sulla scomparsa del giovane imprenditore e modello Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della showgirl croata Nina Moric, oltre che ex gieffino. Favoloso è sparito dalla casa della mamma a Torre Del Greco, Napoli, lo scorso 29 dicembre: manca all'appello ormai da 12 giorni. Ieri però il fotografo Maurizio Sorge, ospite di Mattino Cinque, trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci, ha detto di aver saputo "da fonti vicino alla Moric" che si troverebbe a casa di un amico che affitta automobili nell’hinterland milanese o forse addirittura nel napoletano e che starebbe bene.

Se è così, perché non esce allo scoperto contattando i familiari in apprensione?. È quanto si chiedono in molti. "Il resto è Gossip", ha suggerito il paparazzo, alludendo a una mossa a fini pubblicitari.

Nei giorni scorsi, c'erano state la segnalazione di un avvistamento su un treno Napoli-Milano, proprio il giorno della scomparsa, e segnalazioni nel capoluogo milanese. Del caso mercoledì si è occupato anche il programma che indaga sulle persone scomparse, Chi l'ha visto?. È tornata sulla vicenda anche Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque per uno strano cambio di sim.

Chi l'ha visto: 'presunto' scomparso

Luigi si è allontanato volontariamente, o si trova davvero in difficoltà? Se l'è chiesto il programma che cerca di risolvere vicende di sparizione. Nel presentare il caso di Favoloso in diretta nel corso della prima puntata del 2020 di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli ha parlato di 'presunto' scomparso. Di "presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso", si parla infatti nel post letto dalla Sciarelli, a firma Solange Marchignoli, avvocato della sua ex fidanzata Nina Moric. Il legale, in nome e per conto dell'assistita, ha comunicato in via formale ai media "che la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno" con ciò che ritiene essere una sparizione dubbia. "Ogni collegamento con la stessa, risulta inappropriato, non continente, e potenzialmente lesivo della di lei immagine.

Si chiede, pertanto, che la signora Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa".

Favoloso era arrivato a casa della madre Loredana Fiorentino per trascorrere le festività natalizie in famiglia, portando con sé da Milano dove vive molti bagagli, ed era apparso depresso. Alla madre aveva detto di una lite con Nina, forse quella definitiva, dopo una relazione cominciata nel 2014 tra continui tira e molla. L'inviato a Torre Del Greco, Giuseppe Pizzo, ha raccolto la testimonianza di Michela, un'amica dello scomparso: a lei e al marito aveva chiesto fin dal 24 dicembre di non dire a nessuno che si trovava a Napoli, ma soprattutto a Nina se avesse chiamato. Come se, a pochi giorni dalla scomparsa effettiva, avesse già pianificato qualcosa.

La modella e showgirl ha fatto sapere di non voler essere associata al caso e, dopo aver postato un messaggio che sembrava rivolto proprio a Favoloso, lo ha cancellato.

Aveva scritto: "L'amore è rimanere, non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me, questo si chiama egoismo".

In questi giorni sui social si è ipotizzata una trovata pubblicitaria. L'inviato di Chi l'ha visto ha accertato che la denuncia di scomparsa esiste realmente ed è stata fatta al locale commissariato di polizia dalla mamma: in essa è annotato che il ragazzo voleva fare un viaggio e stare un po' da solo. La mamma, che è già stata ospite in programmi quali Storie Italiane e Pomeriggio Cinque, non ha voluto avvalersi di Chi l'ha visto per fare un appello al figlio.

La questione della scheda telefonica libanese

Se ne è parlato a Chi l'ha visto, e prima già a Pomeriggio Cinque. Luigi ha cambiato scheda telefonica, sostituendo quella usata fino al 2019, con una nuova libanese. L'inviato di Chi l'ha visto? ha parlato con l'intestatario della scheda che ha riferito di averla consegnata a Luigi prima di Natale. Non gli ha detto perché, ma ha indicato alcune località che voleva raggiungere.

A Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso è tornata a parlare del caso Favoloso. Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che ha conosciuto Luigi nella casa del Grande Fratello e con cui è rimasta amica, ha mostrato i messaggi che gli ha inviato invitandolo a dare sue notizie e a tornare a casa.

Sono stati letti perché ci sono le spunte azzurre, ma sono rimasti senza risposta.

Veronica ha mostrato che il suo telefono l'ha informata che Favoloso aveva cambiato la sim e ha registrato la nuova risultata libanese, il che non esclude che l'uomo possa essere in Italia. Anche i messaggi recapitati sul nuovo numero sono stati letti. Veronica ha provato a chiamarlo: il telefono ha squillato ma senza risposta. Di questo cambio di scheda, la mamma non sapeva nulla. Loredana Fiorentino ha criticato nuovamente il comportamento dell'ex fidanzata del figlio, accusandola di essersene lavata le mani. Per la Moric, invece, quella di Luigi è tutta una trovata per attirare l'attenzione.