L’appassionante telenovela iberica Una vita, continua a stupire. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, svelano che le mancate nozze tra Lucia Alvarado (Alba Gutierrrez) e Samuel Alday (Juan Gareda), avranno dei risvolti negativi. A pagarne le conseguenze sarà quest’ultimo, per non essere riuscito a mettere le mani nell’ingente patrimonio della parente di Celia. In particolare il pericoloso usuraio Jimeno Batan (Juan Carlos Talavera) su tutte le furie per non aver ricevuto parte dell’eredità della figlia dei marchesi di Valmez, farà delle terribili minacce al fratello di Diego.

Lucia rinuncia a sposarsi, Samuel minacciato da Jimeno

Nei nuovi appuntamenti italiani della soap opera, Samuel si troverà in una bruttissima situazione dopo essere stato abbandonato da Lucia. Tutto comincerà quando quest’ultima rinuncerà a sposare il minore degli Alday, non appena Telmo si toglierà gli abiti sacerdotali per lei. A questo punto lo strozzino Jimeno deciso ad entrare in possesso dell’eredità della Alvarado con l’aiuto del figliastro di Ursula, perderà le staffe. Batan affronterà il fratello di Diego, e lo minaccerà di morte dicendogli che dovrà fargli avere tutti i soldi che gli ha promesso pur non essendo riuscito a diventare il marito della cugina di Celia.

Samuel per sfuggire dalle grinfie del suo ricattatore, cercherà di darsi alla fuga chiedendo a Cesareo di vendere un suo oggetto di grande valore per poter acquistare i biglietti per un transatlantico. Il piano del malvagio uomo non andrà a buon fine, poiché Jimeno non appena verrà a conoscenza delle sue intenzioni gli ordinerà di sposare Lucia. Anche se sarà ancora infuriato per essere stato lasciato sull’altare, il minore degli Alday non avrà altra scelta che cercare di riconquistare Lucia, chiedendo agli Alvarez Hermoso il permesso.

Il minore degli Alday chiede scusa alla Alvarado, Filo è l’assassino di Guillermo

Per iniziare, il gioielliere chiederà scusa alla Alvarado per averla umiliata in chiesa, nell’istante in cui si è rifiutata di convolare a nozze con lui. Purtroppo il fratello di Diego non riuscirà a stare calmo, quando la figlia dei marchesi di Valmez gli ribadirà di non voler avere un futuro con un uomo che non ama.

Samuel per non ricevere più ricatti da Jimeno, esigerà che Felipe costringa Lucia a sposarlo. Per fortuna l’avvocato non asseconderà la volontà del minore degli Alday, pur sottolineandogli di non aver gradito l’atteggiamento avuto dalla cugina di sua moglie il giorno del loro matrimonio. Successivamente il pericoloso usuraio Batan esigerà che il fratello di Diego gli dia tutto il denaro in sospeso, e gli farà fare i conti con Filo. Quest’ultimo punterà un coltello alla gola di Samuel, che visibilmente terrorizzato chiederà al suo aguzzino di dargli una settimana di tempo per poter saldare i debiti contratti. Jimeno stufo di continuare ad attendere invano, dopo aver preso in considerazione la possibilità di appropriarsi della dimora di Samuel, troverà il modo per parlare con lo stesso in presenza di Filo, che si rivelerà essere il criminale che ha posto fine alla vita di Frate Guillermo.