Da molti mesi, l'Italia è in fermento per sapere chi saranno le donne che affiancheranno Amadeus al festival di Sanremo. Proprio nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi delle co conduttrici che affiancheranno il noto presentatore. Amadeus ha scelto 10 donne tutte dotate di fascino e carisma che avranno il compito di accompagnarlo nel corso della Kermesse canora. Fra queste bellissime donne, che accompagneranno il conduttore sul palco dell'Ariston, ci sarà anche Georgina Rodriguez.

Per la bella modella sarà l'occasione di poter partecipare ad uno degli eventi più importanti dello spettacolo italiano e i tifosi della Juventus si stanno domandando se in platea ad applaudire la sua compagna ci sarà anche Cristiano Ronaldo.

Georgina sarà a Sanremo

Georgina Rodriguez, nelle prossime settimane, sarà molto impegnata per prepararsi per il festival di Sanremo. La bella modella sarà una delle 10 co conduttrici di Amadeus durante la Kermesse canora. Georgina Rodriguez potrebbe calcare il palco dell'Ariston la sera del 6 febbraio.

Oggi, la Gazzetta dello Sport, ha rivelato che non è da escludere che in platea possa esserci anche Cristiano Ronaldo. CR7 il 6 febbraio non avrà impegni calcistici e perciò potrebbe decidere di stare vicino alla compagna che vivrà un momento indimenticabile. Infatti, poter partecipare ad un evento come il festival di Sanremo è qualcosa di unico e perciò il portoghese potrebbe voler vedere da vicino il debutto alla conduzione in Italia della sua Georgina.

Georgina ha 15 milioni di followers

Georgina Rodriguez, dal 2016, è la compagna di Cristiano Ronaldo e insieme a lui cresce quattro bellissimi bimbi. La coppia è felice e spesso si mostrano insieme sui social e la bella modella non perde una partita del suo campione Ma Georgina è anche una nota influencer e su Instagram ha può vantare 15 milioni di followers. Georgina, da quando è in Italia, ha anche avuto la possibilità di passare ad eventi molto importanti come per esempio la mostra del cinema di Venezia e a inizio febbraio avrà l'occasione di salire sul palco dell'Ariston per co condurre il festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Per lei sarà una bella occasione e potrà mostrare tutte le sue qualità. Infatti, Georgina è una modella ma anche un passato da ballerina di danza classica perciò sa cosa significa stare su un palco. Dunque per la compagna di Cristiano Ronaldo sarà l'occasione di vivere una serata da super star visto che partecipare al festival di Sanremo è il sogno di molte ragazze. Amadeus, oltre, a Georgina avrà al suo fianco altre 9 bellissime donne che lo accompagneranno durante la Kermesse canora.

Georgina mamma premurosa

Georgina Rodriguez spesso appare sui social insieme ai 4 figli che ha con Cristiano Ronaldo. La bella modella e CR7 hanno avuto insieme la loro quartogenita Alana Martina che si è aggiunta agli altri tre bimbi del fenomeno di Madeira Cristiano Jr, Mateo e Eva. Georgina passa molto tempo con i suoi bimbi e mette la sua famiglia al centro del suo mondo.