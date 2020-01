Stasera 14 gennaio alle 21:25 andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento con New Amsterdam 2, la seconda stagione della serie NBC che lo scorso anno ha ottenuto un discreto successo anche in Italia.

Come il pubblico già ben sa, la serie è basata su una storia vera perchè l'ospedale New Amsterdam si ispira al Bellevue Hospital di New York e il protagonista, il direttore sanitario Max Goodwin, al dottor. Eric Manheimer, autore del libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital. Questa sera la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà i primi tre episodi della seconda stagione che ha debuttato negli Stati Uniti il 24 settembre 2019 e dopo la pausa natalizia, riprenderà oggi 14 gennaio con il decimo episodio.

New Amsterdam 2, stasera il primo appuntamento: spoiler primo episodio 'Il tuo turno'

Dopo il drammatico e inaspettato incidente che ha concluso la prima stagione, Max Goodwin riprenderà il suo lavoro in ospedale facendo i conti con la grave perdita subìta, i suoi problemi di salute e la fredda burocrazia ospedaliera. La domanda a cui dovrà rispondere il primo episodio di New Amsterdam 2 sarà: chi tra Helen Sharpe, Georgia Goodwin e Lauren Bloome ha perso la vita nell'incidente?

Nel primo appuntamento con la serie, la première 'Il tuo turno' inizierà con un salto temporale di tre mesi, trascorsi i quali il protagonista cercherà di riprendere a vivere normalmente, districandosi tra il lavoro al New Amsterdam e la cura della piccola Luna.

Nonostante le difficoltà affrontate il suo motto resterà sempre "Come posso aiutare?" che non rappresenta solo il modo con cui si approccia al paziente ma soprattutto la sua ragione di vita.

Nell'episodio alcuni flashback aiuteranno gli spettatori a capire cosa è accaduto nei tre mesi precedenti e solo alla fine verrà svelata l'identità della donna morta nell'incidente. Secondo gli spoiler pubblicati in rete, sempre nella première, l'attenzione sarà focalizzata anche sul dottor Vijay Kapoor che dopo gli eventi drammatici avvenuti ai suoi colleghi si troverà a riflettere sulla sua vita e sull'avanzare dell'età, mentre il cardiochirurgo Reynolds dovrà affrontare l'arrivo di un nuovo stagista poco affidabile.

Al New Amsterdam verrà indetto un censimento: spoiler secondo e terzo episodio

Gli spoiler sul secondo episodio di New Amsterdam 2, dal titolo 'Il quadro generale', rivelano che Max organizzerà un censimento tra lo staff dell'ospedale e consegnerá un questionario a tutti i dipendenti.

In questo modo cercherà di conoscere più a fondo le abitudini e le difficoltà di chi lavora al New Amsterdam. Intanto la dottoressa Castro estenderà la sua terapia a più pazienti.

Nel terzo episodio, 'La sostituzione', dopo le dimissioni di Dora il dottor Goodwin assumerà come nuovo assistente il sergente veterano Todd Benson. Nel frattempo Iggy cercherà di capire cosa sta causando una malattia diffusasi in tutta l'unità ospedaliera mentre Kapoor apprenderà delle notizie sconvolgenti.