Martedì 14 gennaio in prima serata su Canale 5, prenderà il via la seconda stagione della Serie TV 'New Amsterdam', il medical drama americano che vede protagonista il dottor Max Goodwin. I primi due episodi racconteranno le drammatiche conseguenze dell'incidente che ha chiuso la prima serie e vi è grande attesa nei telespettatori per scoprire cosa è realmente successo ai protagonisti. Da quanto si apprende, uno dei personaggi chiave della prima stagione, avrà perso la vita ma, solo al termine del primo episodio della seconda stagione, ne verrà svelata lì'identità.

Nel secondo episodio invece, farà la sua comparsa una nuova oncologa che cambierà il percorso terapeutico di Max, coinvolgendo con entusiasmo anche molti altri pazienti dell'ospedale.

New Amsterdam 2, torna su canale 5 il prossimo 14 gennaio

Finalmente l'attesa è finita e i fan della serie tv americana potranno seguire la seconda stagione di 'New Amsterdam' e le vicende legate al protagonista Max Goodwin. Nel corso del primo dei due episodi in onda il prossimo 14 gennaio, si scoprirà il destino dei protagonisti che, al termine della prima stagione, erano stati coinvolti in un terribile incidente.

Come noto infatti, Max e la moglie Giorgia sono diventati genitori di una bambina, Luna, nata in circostanze drammatiche e, proprio durante il trasporto in ospedale, sono stati coinvolti in un tragico incidente. In ambulanza, oltre a Max e alla moglie, anche le dottoresse Lauren ed Helen, furono chiamate a dare un aiuto durante il difficile parto.

Anticipazioni del 14 gennaio: una nuova oncologa per Max Goodwin

Stando agli spoiler in onda sulle reti Mediaset in questi ultimi giorni, il protagonista uscirà illeso dall'incidente mentre il destino delle due dottoresse e della moglie di Goodwin sarà avvolto nel mistero. La seconda stagione, da quanto si apprende, partirà con un salto temporale di tre mesi e, solo attraverso dei flashback, si scoprirà cosa è realmente successo il giorno dell'incidente e chi ha perso la vita, uscendo definitivamente dal cast di 'New Amsterdam'.

Come già anticipato, solo al termine del primo episodio si scoprirà l'identità del personaggio che non ce l'ha fatta, mentre nel secondo episodio, una nuova oncologa si occuperà proprio di Max. Si tratta di Valentina Castro, che andrà a sostituire Helen Sharpe e inizierà un nuovo percorso curativo per Goodwin, coinvolgendo anche molti altri pazienti del New Amsterdam general Hospital. Max inoltre, distribuirà un questionario a tutti i collaboratori, in modo da conoscere qualcosa in più di ognuno di loro.

Questo e molto altro nei primi episodi della seconda stagione di 'New Amsterdam', che torna a tenere compagnia ai numerosissimi fan martedì 14 gennaio, a partire dalle 21:20 circa su Canale 5. Si ricorda che, per rivedere la puntata, basta collegarsi al sito Mediaset play, dove si troveranno anche alcune curiosità sui protagonisti della serie tv americana.