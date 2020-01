I telespettatori de Il Segreto hanno già fatto la conoscenza di un nuovo temibile nemico giunto a Puente Viejo, il sottosegretario Juan Garcia-Morales. Quest'ultimo si è recato nella cittadina per inaugurare la diga che dovrebbe portare benefici alla popolazione e invece, secondo quanto annunciato dal nuovo arrivato, inonderà e spazzerà via Puente Viejo. Il sottosegretario si è rivolto agli abitanti in modo minaccioso e non si comprende il motivo di tale atteggiamento. Nelle prossime puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 le anticipazioni rivelano che Francisca, Raimundo, Carmelo e Severo cercheranno di capire cosa si nasconde dietro l'arrivo di Garcia-Morales e ciascuno a suo modo tenterà di risolvere la questione per impedire che si consumi la tragedia.

Si scoprirà che il sottosegretario ha stretto un accordo segreto con Fernando ed è intenzionato a distruggere Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto: García-Morales vuole vendicare la nipote Maria Elena

Nelle puntate de Il Segreto prossimamente in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il sottosegretario Juan Garcia-Morales avvertirà gli abitanti di Puente Viejo dell'imminente inondazione. La popolazione avrà soltanto un mese di tempo per organizzarsi e lasciare la città. La notizia scioccante, che ha gettato nello sconforto alcuni e inasprito altri, impensierirà il sindaco Leal, Santacruz, la Montenegro, i quali si attiveranno per impedire la distruzione della cittadina e cercheranno di comunicare con il sottosegretario per convincerlo ad agire per il bene della gente.

Contemporaneamente crescerà in loro il sospetto che ci sia un legame tra l'uomo e Fernando Mesìa. Intanto Francisca penserà di usare il denaro per risolvere il problema. La donna infatti cercherà di corrompere Garcia-Morales ma senza alcun risultato. L'uomo non vuole essere pagato ma desidera vendicarsi della città che, secondo quanto gli ha riferito il Mesìa, avrebbe ucciso la povera Maria Elena Casado de Brey, nipote del sottosegretario.

Nelle prossime puntate de Il Segreto il sottosegretario rivela a Raimundo il suo accordo con Fernando

Le anticipazioni sulle prossime puntate italiane de Il Segreto rivelano che Juan Garcia-Morales, anche se in ritardo, alla fine scoprirà di essere stato manipolato da Fernando. Per attuare il suo folle piano il Mesìa ha ingannato il sottosegretario, zio della sua defunta moglie Maria Elena, riuscendo a stringere un'alleanza che gli permettesse di distruggere Puente Viejo.

L'uomo scoprirà la verità soltanto dopo il sequestro di Camelia, Matias, Marcela e l'omicidio del padre di quest'ultima, avvenuti ad opera di Fernando. L'uomo confesserà a Raimundo dell'accordo stretto con il Mesia e rivelerà di essere imparentato con la Casado de Brey. Il sottosegretario ammetterà di aver accettato di collaborare con il figlio di Olmo per trovare i colpevoli della morte della nipote e vendicare così la sua memoria.

Infine, Garcia-Morales apprenderà con orrore che il colpevole della scomparsa di Maria Elena in realtà è lo stesso Fernando.