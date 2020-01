Mercoledì 22 gennaio su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne, dedicato al filone senior del programma, durante il quale si svolgerà la sfilata maschile. Dopo aver visto nella scorsa puntata le dame salire in passerella, questa volta saranno protagonisti i cavalieri del parterre. Stando alle anticipazioni, vi sarà anche un fuori programma, con Gemma che sembrerà avere un mancamento proprio durante la sfilata di Massimiliano, tanto da costringere Tina a far intervenire il dottore.

Nulla di grave per la dama torinese, la quale si riprenderà in men che non si dica.

U&D, spoiler: la sfilata maschile dal tema 'L'uomo che non deve chiedere mai'

Quanto in onda oggi 22 gennaio fa riferimento alla registrazione di Uomini e donne avvenuta lo scorso 4 gennaio nella quale, secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle news, sarà dato spazio alla sfilata dei cavalieri, il cui tema sarà 'l'uomo che non deve chiedere mai'. Il primo a fare il suo ingresso sarà Jean Pierre in smoking, seguito da Mattia e da Marcello.

Quest'ultimo, si presenterà in stile dandy con pantaloni scozzesi. La sfilata di Massimiliano, invece, vedrà il cavaliere imitare Richard Gere in Ufficiale e gentiluomo. Sceso dalla passerella, il cavaliere prenderà in braccio Aurora, le bacerà il collo e le farà fare il giro dello studio, finendo poi dietro le quinte, dove pare si siano anche scambiati un bacio. Gemma, nel frattempo, si commuoverà per il remake del film, tanto che sembrerà avere un mancamento.

Anticipazioni puntata U&D del 22 gennaio: Tina fa intervenire il dottore per Gemma

La dama torinese quindi, verrà stesa sulla passerella, in modo da farla riprendere e, da quanto si apprende, verrà fatto intervenire anche il dottore, chiamato da Tina. Le anticipazioni svelano inoltre che Massimiliano prenderà in braccio pure la Galgani, la quale si riprenderà immediatamente, come se niente fosse. Dopo il fuori programma di Gemma, sarà la volta di Erik, il quale scalderà parecchio lo studio di Maria De Filippi.

L'uomo, infatti, si presenterà vestito da operaio, con jeans attillati, camicia arrotolata, stivaletti ed elmetto. Enzo, invece, imiterà James Bond. Al termine della sfilata maschile, verranno decretati i vincitori che risulteranno essere Pamela per le donne e Massimiliano per gli uomini.

Anticipazioni U&D: Gemma non riesce a trovare l'amore

Anche nella puntata odierna di Uomini e donne, dunque, vi sarà un nuovo siparietto tra Tina e Gemma, questa volta grazie alla complicità di Massimiliano.

Gemma, infanto, fa ancora fatica a trovare l'amore. Il pubblico di Canale 5 si sta sempre più affezionando ai protagonisti del Trono Over di Maria De Filippi, continuando a seguire con entusiasmo tutte le vicende legate a dame e cavalieri. Per scoprire ulteriori dettagli sullo sketch del 'mancamento' di Gemma Galgani, appuntamento con la nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda oggi 22 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:45.