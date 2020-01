Le stelle sono pronte a dare il loro responso per la giornata del 17 gennaio. L'Oroscopo di venerdì vede un Ariete in cerca di risposte da parte del partner, mentre i Gemelli saranno presi dalle loro mille attività. I Pesci invece verranno delusi da una persona alla quale tengono particolarmente.

Oroscopo di venerdì 17 gennaio 2020 da Ariete a Leone

Ariete - Le previsioni astrali per il segno nella giornata di venerdì non sono molto favorevoli. La testardaggine che contraddistingue i nativi potrebbe creare loro problemi.

Se siete all'inizio di una storia d'amore, evitate di dare risposte evasive, in quanto il partner potrebbe non apprezzare.

Toro – Buone le previsioni per il campo lavorativo. Chi svolge la libera professione avrà le sue soddisfazioni dopo tanto tempo. In amore non andrà altrettanto bene, litigi e incomprensioni sono ormai all'ordine del giorno. Attenzione a non far pesare i vostri contrasti sugli altri famigliari.

Gemelli – Avete da poco conosciuto una persona che pare aver catturato la vostra attenzione.

Tuttavia, il suo passato non vi convince. Siete intuitivi, non dimenticatelo. L'oroscopo vi ricorda che a volte è proprio la prima impressione quella che conta. In compenso, vi distrarrete con le vostre tante attività.

Cancro – Non cercate di essere diversi da come siete, la vostra personalità non va cambiata per piacere per forza agli altri. Con il tempo, verrete apprezzati per le vostre qualità, senza che vi sforziate di entrare nella testa e nel cuore di qualcuno che forse non vi merita.

Leone – L'oroscopo del 17 gennaio è molto generoso nei vostri confronti. Saranno ore decisive per concludere un affare importante ma dovete muovervi in fretta, la concorrenza è tanta. Ricordate che il successo richiede impegno e costanza.

Vergine – Siete preoccupati per un problema di salute che pare non risolversi, ma non temete.

Stando alle previsioni, venerdì potreste avere quelle risposte che tanto attendete. Cercate però di non stressarvi troppo e di riposare in vista di periodi migliori.

Bilancia – Basta poco per farvi felici, non è vero? Ebbene, l'oroscopo del 17 gennaio premierà la vostra voglia di amore. Una persona appartenente al passato si rifarà viva, dimostrandosi pentita dei propri errori nei vostri confronti. Inoltre, sul lavoro potrebbe arrivare una proposta decisamente interessante.

Oroscopo di venerdì da Scorpione a Pesci

Scorpione – Avete mai pensato di allargare la famiglia? Forse è arrivato il momento giusto. Venere nel segno favorisce il concepimento. Lavoro un po' sottotono: tutte le energie sono incanalate nella sfera sentimentale.

Sagittario – Oroscopo del 17 gennaio favorevole ai nativi del segno.

Sul lavoro sono state introdotte novità che non vi convincono. Cercate di fare come sempre e manterrete una buona media. Una collega potrebbe avere un'idea geniale, non sottovalutatela. Guadagni in arrivo.

Capricorno – Non siete soddisfatti di come stanno procedendo le cose. Una situazione stressante che si protrae da tempo vi sta togliendo solo energie, pensateci bene.

Acquario – Il partner avanza troppe pretese in questo momento. Provate a concedervi una giornata solo per voi stessi, in modo da riflettere sul da farsi.

Pesci – L'oroscopo del 17 gennaio 2020 per il segno dei Pesci non è del tutto favorevole.

Una persona della famiglia potrebbe parlare troppo e ferirvi nel profondo. Cercate di non dare troppo peso al tutto e guardate avanti, arriveranno tempi migliori.