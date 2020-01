Ex on the Beach Italia torna sui teleschermi italiani con la seconda edizione. La prima puntata andrà in onda nella seconda serata di mercoledì 22 gennaio, alle ore 22:50 circa in tv su Mtv e in streaming online su Now TV. Come avvenuto per l'edizione precedente presentata da Elettra Lamborghini, che quest'anno parteciperà al Festival di Sanremo, anche in questi nuovi episodi alcuni ragazzi e alcune ragazze penseranno di partire per una vacanza da sogno in una destinazione paradisiaca ma, di puntata in puntata, vedranno arrivare in spiaggia i loro ex all'improvviso.

I conduttori di questo nuovo ciclo di puntate saranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Il cast della seconda stagione

La seconda stagione di Ex On The Beach Italia partirà quindi dal 22 gennaio e andrà in onda ogni mercoledì sera, alle 22:50 in prima tv su MTV (canale Sky 130) e in streaming online su Now Tv.

Tra i nomi del cast che animeranno questi nuovi appuntamenti ci sono quelli certi di Matteo Diamante, 30 anni, Daniele Tosto, 22 anni, Lucrezia Borlini, 23 anni, Klea Marku, 24 anni, Denise Rossi, 22 anni, e Fabiana Barra di Vicenza.

Oltre a quelli appena elencati, il cast del programma è in fase di aggiornamento e potrebbe riservare la presenza di nuovi personaggi anche poco prima della messa in onda.

Nel corso di ogni episodio, inoltre, i telespettatori avranno modo di conoscere ex fidanzati ed ex fidanzate dei partecipanti che arriveranno al mare in cerca di chiarimenti sulla storia finita o, magari, di un nuovo entusiasmante flirt. Sui principali social network la trasmissione potrà essere seguita e commentata attraverso alcuni hashtag di riferimento quali #exonthebeachitalia #eotb2 e #Mtv.

I nuovi conduttori: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

I presentatori della seconda stagione di questo dating show di Mtv saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez è la sorella della famosa Belen ed è una modella argentina nata nel 1990.

Nella tv italiana ha già partecipato a vari programmi quali il "Chiambretti Night", "Stiamo Tutti bene" e "L’isola dei famosi". Nel corso del 2017 ha anche partecipato al Grande Fratello Vip insieme a suo fratello Jeremias. Fidanzata per quattro anni con Francesco Monte, l'argentina dentro alla casa ha conosciuto Ignazio Moser di cui si è subito innamorata e da allora i due fanno coppia fissa.

Lo stesso Ignazio Moser, figlio del famoso Francesco, è un ex ciclista nato nel 1992. Dopo aver esordito in televisione quale opinionista per il Giro d'Italia 2017, all'interno della trasmissione "La Grande Corsa" di Rai 2, il giovane si è fatto conoscere ai più figurando nel cast del "GF Vip 2017".