Giulia De Lellis oggi compie 24 anni. Ieri sera, in un locale di Milano, il suo fidanzato, Andrea Iannone le ha organizzato una festa a sorpresa con la collaborazione di una organizzatrice di eventi. Presenti oltre alla sua famiglia, anche Luca Onestini e Ivana Mrazova.

La festa a sorpresa

Giulia è stata molto colpita dalla sorpresa che le ha fatto il suo fidanzato ieri sera. La ragazza, credendo di uscire per fare una cena romantica da sola con Andrea Iannone, entrando nel locale, si è ritrovata invece circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici più stretti.

Nei video pubblicati su Instagram, l'influencer appare incredula, stupita ed emozionata, soprattutto nel vedere suo padre che è andato a Milano per questo evento. La tavolata è stata curata nei minimi dettagli: fiori, menu e palloncini rosa sul soffitto. Fra i personaggi famosi non sono mancati Ivana Mrazova e Luca Onestini. Giulia De Lellis ha conosciuto la coppia durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha legato molto con la modella ceca durante il reality e anche fuori hanno mantenuto i rapporti.

I video della serata

Non sono mancati i video della serata sui social. Sia la festeggiata, che gli invitati, hanno condiviso con i followers l'evento speciale organizzato per lei dal fidanzato. La popolare influencer appare sorridente in ogni video, soprattutto quando è con la sua adorata nipotina Matilde, figlia di sua sorella Veronica. Non sono mancati scherzi e risate, soprattutto quando lei e gli ospiti hanno iniziato a respirare l'elio dai palloncini, parlando con voci modificate. In una foto della tavola apparecchiata, la ragazza ha voluto ringraziare Silvia Slitti, popolare wedding planner ed organizzatrice di eventi, che ha curato questa festa. Inoltre, sempre in questa foto, ha rivolto una dedica speciale al suo fidanzato Andrea Iannone: "e tu sei unico".

Le ultime news

Questi ultime settimane non sono state molto facili per la popolare influencer.

Giulia De Lellis è stata infatti derubata durante le feste ed ha documentato tutto su Instagram. Non è mancata inoltre la notizia che il suo fidanzato, Andrea Iannone è risultato positivo durante i controlli antidoping. Nonostante questo, è un periodo di successi lavorativi, dopo essere stata nei primi posti delle classifiche di vendita con il suo primo libro, la ragazza si è cimentata anche nel suo primo ruolo come attrice di una fiction per il web. Attualmente Giulia De Lellis ha deciso di formare un team di collaboratori ed ha iniziato a fare i colloqui per conoscere alcuni dei quasi quattromila ragazzi che hanno risposto al suo annuncio di lavoro.