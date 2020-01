Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 andato in onda mercoledì 15 gennaio su Canale 5, Paola Caruso è entrata nella Casa più spiata d'Italia per avere un confronto con Ivan Gonzalez. Una volta uscita dal reality-show l'ex Bonas di Avanti Un Altro è stata messa al corrente dai suoi fan di due frasi infelici sul suo conto, pronunciate da Barbara Alberti e da Pupo.

La Caruso è entrata nel reality-show per chiarire alcuni vecchi dissidi con Gonzalez, che si erano creati quando i due avevano partecipato alla stessa edizione dell'Isola dei Famosi in Spagna.

Durante la settimana il modello iberico ha punzecchiato più di una volta la showgirl. Per questo motivo il conduttore del GF Vip ha optato per un confronto chiarificatore tra i due giovani.

Paola attacca Pupo e Barbara Alberti

Attraverso il suo profilo Instagram Paola Caruso ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta, durante il confronto avvenuto all'interno della Casa di Cinecittà con Ivan Gonzalez. Ma non è finita qui, perché la giovane è stata messa anche al corrente delle frasi infelici pronunciate da Barbara Alberti e Pupo.

Nello specifico quando Paola si chiariva con il gieffino, Alfonso Signorini si è collegato con la camera da letto dove si trovavano gli altri inquilini. Il modo di fare dell'ex Bonas di Avanti Un Altro è stato oggetto di critiche da parte della Alberti: "Neanche con una forchetta una donna così". Poco dopo Pupo, che quest'anno veste i panni di opinionista del GF Vip insieme a Wanda Nara, ha rincarato la dose: "Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io".

Di fronte alle affermazioni del cantautore toscano, anche Alfonso Signorini è sembrato condividerle tanto da sfoggiare un sorriso.

Paola Caruso, dopo essere stata messa al corrente di queste due affermazioni sul suo conto, è letteralmente sbottata sui social: "Si parla per un'ora di rispetto nei confronti delle donne e loro appunto fanno queste belle affermazioni da dementi".

Francesca Cipriani si schiera con Paola Caruso

Le parole di Barbara Alberti e Pupo non sono affatto passate inosservate al popolo del web. In molti sui social hanno condiviso le parole della gieffina e dell'opinionista. A difendere a spada tratta Paola Caruso ci ha pensato anche Francesca Cipriani. La giovane sui social ha puntato il dito contro la Alberti. Attraverso un commento la Cipriani ha affermato che la Alberti avrebbe detto frasi spiacevoli anche contro di lei durante una puntata del Chiambretti Night.

Poi, la showgirl ha ribattuto: "Evidentemente lei ce l'ha con le bionde o con le donne in generale. Anzi, sicuramente avrà scambiato Paola per me".

Infine, la Pupa ha fatto notare che la produzione non ha applicato nessun richiamo nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip 4. Sulla base di questo comportamento ritenuto sbagliato, Francesca Cipriani ha invitato gli autori del reality-show a prendere dei provvedimenti contro Barbara Alberti.

Il confronto tra Paola Caruso e Ivan

Mercoledì 15 gennaio Ivan Gonzalez e Paola Caruso hanno avuto un confronto all'interno della Casa di Cinecittà. L'ex Bonas di Avanti Un Altro ha accusato il gieffino di comportarsi allo stesso modo con tutte le donne: "Sei un bel ragazzo e se ti strusci con una ragazza, lei pensa di piacerti". La Caruso poi, ha precisato che l'ex tronista di Uomini e Donne sbaglia quando la definisce un 'serpente velenoso', perché lei gli ha voluto bene davvero.

Durante il confronto con il modello iberico, Paola Caruso ha anche sottolineato che non ha mai detto che Ivan sia omosessuale: "Ho detto che non abbiamo mai quagliato".

Infine, la bionda ha tirato in ballo anche Valeria Marini e Sonia Pattarino: "Lo fai con tutte così".