I rumors che impazzavano sul web, nei giorni scorsi, sono stati confermati dai profili social ufficiali di Uomini e donne: la scelta di Giulio Raselli sarà trasmessa in diretta lunedì 20 gennaio su Canale 5. Il tronista, dunque, comunicherà al pubblico quale corteggiatrice, tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso, vorrà che diventi la sua nuova fidanzata. Lo farà live, come è già accaduto in passato ad altri colleghi.

Giulio saluta Uomini e Donne con una scelta non registrata

L'avventura di Giulio Raselli sul trono di Uomini e Donne sta per concludersi.

Dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere con due ragazze in particolare, il tronista sta per rendere pubblica la sua preferenza definitiva. A confermare la data in cui sarà trasmessa su Canale 5 l'attesissima scelta del giovane, sono stati i profili social ufficiali del dating show, che nella prima mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, hanno dato la notizia che tutti i fan attendevano da settimane.

"Save the date: lunedì 20 gennaio, Giulio farà la sua scelta in diretta su Canale 5. Chi sceglierà tra Giulia e Giovanna?", è questo l'annuncio che hanno dato gli addetti ai lavori su Instagram, Twitter e Facebook.

Giulio tra Giovanna e Giulia: incertezza sul finale a Uomini e Donne

A contendersi il cuore del bel Raselli sono due corteggiatrici diversissime, che sin da subito hanno catturato l'attenzione del tronista: Giovanna Abate, romana dagli occhi azzurri che si è fatta notare per il suo carattere impulsivo e geloso, e Giulia D'Urso, pugliese dalla dolcezza innata che Giulio ha sempre avuto l'istinto di proteggere dalle critiche esterne.

Osservando le ultime esterne che il ragazzo ha fatto con le sue spasimanti, prima di prendere una decisione definitiva tra loro, non è chiaro chi la spunterà il giorno della scelta: il giovane, infatti, è stato bravo a non lasciar trapelare la sua preferenza fino all'ultimo, tenendo alta la curiosità dei telespettatori sul suo percorso.

A Uomini e Donne tornano le scelte 'dal vivo'

Esattamente come è successo a Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti la scorsa primavera, anche Giulio Raselli farà la sua scelta nel corso di una puntata di Uomini e Donne non registrata.

Il dating show, infatti, solitamente viene registrato con largo anticipo rispetto alla messa in onda, tanto che sul web circolano tante anticipazioni su quello che accade in studio sia tra i protagonisti del Trono Classico che tra quelli del Trono Over.

Lunedì 20 gennaio a partire dalle ore 14:45, invece, i telespettatori assisteranno ad uno speciale "live" della trasmissione condotta da Maria De Filippi, non conoscendo anticipatamente la decisione finale che prenderà il tronista tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso, ma neppure la risposta positiva o negativa che darà la prescelta.