Ieri 8 gennaio ha preso il via la quarta edizione del Grande Fratello Vip e che ha visto grandi novità e colpi di scena sin da subito. Al timone Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione del Reality Show, dopo essere stato opinionista nelle passate edizioni al fianco di Ilary Blasi. La puntata d'esordio, ha visto l'ingresso di 11 concorrenti vip, mentre i restanti 8 entreranno nella casa di Cinecittà nel corso dell'appuntamento di domani 10 gennaio. Tra di loro, a sorpresa, potrebbe fare il suo ingresso anche Serena Enardu, l'ex fidanzata di Pago.

La donna, presente ieri in studio, ha espresso la volontà di voler chiarire con il cantante, dopo la burrascosa separazione avvenuta a Temptation Island Vip e, per tale motivo, Signorini ha aperto un televoto che potrebbe permetterle di entrare nella Casa più spiata d'Italia per una settimana.

Pago e Serena potrebbero ritrovarsi all'interno della casa del Gf Vip

E' iniziata nella serata di ieri 8 gennaio, la nuova e attesissima edizione del Grande Fratello Vip e già nella prima puntata, non sono mancati i colpi di scena.

Solo una parte dei concorrenti ha fatto il suo ingresso in casa e tra loro, vi è stato quello del cantante Pago, molto amato dal pubblico da casa che si è appassionato alla sua storia d'amore con Serena Enardu, finita bruscamente a Temptation island Vip. I due infatti, si sono lasciati al termine del reality di sentimenti, ma a quanto pare, la Enardu sente di dover ancora chiarire qualcosa con il suo ex fidanzato, motivo per il quale si è presentata in studio da Alfonso Signorini nella puntata di ieri. Per lei è stato aperto un televoto, che stabilirà se potrà entrare nella casa di Cinecittà per una settimana, avendo modo quindi di parlare con Pago di quanto accaduto tra di loro.

Grande Fratello Vip: il televoto su Serena divide l'opinione pubblica

Grande sorpresa dunque per i telespettatori di Canale 5, che non si aspettavano la presenza della Enardu al Grande Fratello Vip, nè tanto meno il suo possibile ingresso nella Casa. Gli opinionisti del reality al riguardo, hanno mostrato di avere pareri differenti: Wanda Nara si è detta certa di vedere ancora un forte sentimento tra i due, mentre Pupo (Enzo Ghinazzi) vede nella mossa di Serena un tentativo di cercare visibilità.

Sta di fatto che, a decidere le sorti di Serena e Pago, saranno i telespettatori da casa che, attraverso il televoto che durerà sino alla serata del 10 gennaio, potranno scegliere se far entrare o meno l'ex fidanzata del cantante nella Casa per una settimana. Subito dopo la puntata di ieri, sui social, sono comparsi una valanga di commenti in merito alla vicenda e, dalle prime impressioni, sembra che il pubblico sia contrario all'ingresso della Enardu.

In attesa di conoscere il destino di Serena e di conseguenza anche quello di Pago, non resta che attendere la seconda puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani 10 gennaio in prima serata su Canale 5 e dove si conosceranno anche i restanti concorrenti Vip di questa quarta edizione.