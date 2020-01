Novità nella scomparsa di Luigi Mario Favoloso: nella puntata in diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara d’Urso ha dichiarato che il napoletano, scomparso da Torre del Greco il 29 dicembre scorso, ha contattato la sua redazione intorno alle 16 del pomeriggio. La d’Urso, nel rispetto della volontà di Favoloso, non ha aggiunto tanti dettagli precisi. Ciò che ha tenuto a precisare, però, è il fatto che Luigi ha una versione completamente diversa da quella che ha preso piede durante questi giorni.

Sembra avviarsi quindi alla conclusione, dopo varie segnalazioni da parte dei telespettatori, il giallo della settimana. Restano da capire le intenzioni di Luigi Favoloso.

Luigi Mario Favoloso è all’estero

Barbara d’Urso appare visibilmente colpita dal racconto che ha fatto Luigi Favoloso. La conduttrice ha avuto modo di dire che il ragazzo sta bene, si trova all’estero, in un paese che però non vuole rivelare per il momento. ‘Ci ha raccontato tante cose, ci ha detto che tutto ciò che Nina ha raccontato è falso.

Ci ha raccontato una versione praticamente opposta a quella che viene raccontata da noi’, racconta Barbara ad apertura di puntata. Insomma, la versione di Nina Moric, stando alla telefonata di Favoloso, sarebbe completamente falsa e priva di ogni verità. Quasi sicuramente, nel giro di poco tempo, lui si farà vivo e avrà modo di spiegare per bene la sua versione e i motivi che l’hanno spinto a fuggire dal suo paese, suscitando la preoccupazione di tutti i telespettatori e della mamma Loredana.

Domenica Live, Nina Moric:‘Luigi si è comportato male con me e mio figlio Carlos’

Ospite dell’ultima puntata di Domenica Live è stata la bellissima modella croata Nina Moric, famosa storica moglie del re dei paparazzi Fabrizio Corona. Nel salotto di Barbara d’Urso, la ragazza ha avuto modo di raccontare la sua verità: ha fatto delle dichiarazioni davvero molto forti nei confronti di Luigi Favoloso e della sua famiglia.

Ha tenuto a precisare che lei con la sua scomparsa non ha niente a che vedere, in quanto i rapporti con il napoletano sono stati completamente chiusi. Secondo la Moric, la scomparsa è tutta una messa in scena; si tratterebbe di qualcosa di premeditato, elaborato da Favoloso e dalla sua stessa famiglia, in primis la mamma Loredana. Ricordiamo che nei giorni scorsi la signora ha ritirato la denuncia di scomparsa del figlio, dopo aver ricevuto una mail da parte di Luigi; gesto, questo, che la modella non è riuscita a capire.

Nel corso dell’intervista, Nina ha alluso anche a dei comportamenti poco carini di Favoloso ai danni suoi e del piccolo Carlos Maria. Tutto ciò ha suscitato l’ira di Fabrizio Corona, padre di Carlos. Con questa telefonata di Luigi alla redazione del programma di Canale5, la situazione sembrerebbe cambiare completamente. Nuovi problemi si stanno ponendo. Non possiamo fare altro che attendere eventuali aggiornamenti.