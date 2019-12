Si è tenuta ieri 28 dicembre agli studi Elios di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. L'appuntamento, avvenuto durante la pausa televisiva del dating show, era particolarmente atteso dai telespettatori, ansiosi di scoprire se Giulio Raselli fosse finalmente giunto ad una scelta tra Giovanna e Giulia. Il percorso dell'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, infatti, è stato particolarmente tortuoso a causa di segnalazioni e sospetti e il desiderio dei fan è di conoscere il nome di colei che potrebbe avere davvero conquistato il suo cuore.

Anche nella registrazione di ieri, però, la scelta non è stata fatta sebbene il tronista abbia comunque annunciato di essere giunto ad una decisione. Per tale motivo, farà il suo annuncio nel prossimo appuntamento in studio, verosimilmente in programma la prossima settimana. La parola è quindi passata alle esterne con Giulia e Giovanna, nonché al nervosismo di quest'ultima, sempre più delusa per l'atteggiamento di Raselli.

Uomini e donne anticipazioni 28 dicembre: la bella esterna con Giovanna

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di U&D relative alla registrazione del 28 dicembre.

Da quanto reso noto dal portale, Giulio ha raggiunto Giovanna in camerino al termine della precedente puntata, nella speranza di addolcirla un po'. Qui, hanno chiamato la mamma di lei e poi gli animi si sono fatti meno tesi, tanto da portare la coppia a scambiarsi dei baci. La parola è poi passata all'esterna con Giulia in un castello in riva al lago. I due hanno parlato di convivenza anche se lui ha ammesso di essere ancora confuso in merito alla scelta. I filmati sono proseguiti con un'ulteriore esterna con Giovanna alle Terme di Stigliano. In un'atmosfera particolarmente romantica, tronista e corteggiatrice hanno parlato del loro possibile rapporto a distanza, anche se lei ha ammesso di non escludere un futuro trasferimento.

Trono Classico, anticipazioni U&D: Giulio è pronto alla scelta

Nonostante la bella esterna con Giovanna, il nervosismo della corteggiatrice non ha potuto essere nascosto in studio.

Secondo quanto riportano le anticipazioni di U&D, la Abate ha continuato ad attaccare Giulio, minacciando persino di rispondere 'no' in caso di scelta. Ha rivelato, infatti, di essere delusa per la mancanza di certezze anche se Giulia ha smentito le sue parole, ammettendo che lui ha sempre rincorso la collega. In questo lungo battibecco, durante il quale Giovanna è stata al centro delle critiche degli opinionisti, Raselli ha confessato di essere ormai giunto ad una decisione. La sua scelta verrà dunque ufficializzata nella prossima registrazione dedicata al Trono Classico.