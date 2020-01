Da questa sera è tornata in onda su Rai 1 la fiction Don Matteo 12, con protagonista Terence Hill. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico televisivo per quella che rimane una delle serie più amate di sempre, che non sembra risentire del tempo che passa. Una prima puntata decisamente ricca di colpi di scena e caratterizzata in primis dalla morte del tutto inaspettata di Caterina Cecchini, moglie del maresciallo Nino interpretato da Nino Frassica. Chi non avesse potuto seguire il primo episodio di questa stagione in televisione può rivederlo in streaming online su Rai Play.

Don Matteo 12, la prima puntata della nuova stagione in streaming su Rai Play

Nel dettaglio, infatti, la puntata d'esordio di questa dodicesima stagione di Don Matteo può essere rivisto in replica streaming cliccando sul sito RaiPlay.it e accedendo alla sezione dedicata interamente alla fiction con protagonista il prete più famoso e amato del piccolo schermo.

Con l'omonima applicazione gratuita, inoltre, sarà possibile riguardare il primo episodio di Don Matteo 12 in streaming online anche da tablet oppure dal telefono cellulare e in questo modo, quindi, non si dovrà ricorrere al computer di casa per recuperare la puntata trasmessa in televisione.

Una stagione che sembra promettere molto bene dal punto di vista dei colpi di scena, dato che già nel primo episodio non sono mancati i risvolti clamorosi, tra cui la terribile morte di Caterina Cecchini, la moglie del maresciallo, interpretata dall'attrice Caterina Sylos Labini.

Il debutto choc di Don Matteo 12: la fiction riparte con la moglie di Caterina Cecchini

Un addio che ha letteralmente spiazzato gli spettatori da casa, dato che la morte della donna non era stata annunciata tra le anticipazioni di questa nuova stagione e quindi la sua morte ha davvero lasciato di stucco gli spettatori da casa. Nota per il suo temperamento forte e per il suo carattere eccessivamente geloso, la signora Cecchini nel corso delle varie stagioni di Don Matteo ha rappresentato una vera e propria spalla per suo marito.

Tuttavia la morte di Caterina non è stata raccontata nella fiction: durante la prima puntata di questa dodicesima stagione, ambientata due anni dopo rispetto agli eventi che sono stati raccontati nell'edizione precedente, gli spettatori da casa hanno visto che Cecchini si recava sulla tomba della sua amata. La morte della donna è avvenuta a causa di una malattia, di cui però non sono stati forniti ulteriori dettagli. Un durissimo colpo anche per gli spettatori social che hanno commentato la puntata d'esordio della fiction su Twitter con l'hashtag ufficiale.