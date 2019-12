Tra le fiction più attese di questa nuova stagione televisiva vi è sicuramente Don Matteo 12, con protagonista l'amatissimo Terence Hill. Stagione dopo stagione la serie televisiva riesce a catalizzare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, pronto a seguire i nuovi episodi inediti di questa dodicesima e attesissima stagione. Il debutto della fiction è previsto per giovedì 9 gennaio in prime time su Rai 1, quando andrà in onda la prima puntata ricca di sorprese.

Anna e Marco, per esempio, saranno ancora molto impegnati con la preparazione del loro atteso matrimonio.

Spoiler giovedì 9 gennaio: Anna alle prese con la sparizione di Andrea

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Don Matteo 12 in onda giovedì 9 gennaio su Rai 1, rivelano che i preparativi per le nozze di Anna e Marco proseguono a ritmo spedito, ma i due futuri sposi dovranno fare i conti con una spiacevole notizia che si abbatterà sulla comunità di Spoleto, rompendo un po' l'armonia idilliaca.

Andrea, figlio di un noto cardiochirurgo, è sparito nel nulla. Del bambino si sono perse le tracce e questa situazione renderà particolarmente nervosa Anna, la quale è convinta del fatto che sia stato rapito e per tale motivo decide di impegnarsi con tutta sé stessa per portare la verità alla luce.

Ma questo non è l'unico pensiero che la rende particolarmente nervosa. Gli spoiler della prima puntata di Don Matteo 12, infatti, rivelano che ci saranno anche dei problemi dal punto di vista lavorativo che potrebbero intaccare la sua futura armonia matrimoniale.

Terence Hill e la verità sul finale di Don Matteo 12: 'Potrebbe continuare all'infinito'

Intanto nel corso della prima puntata della fiction in onda il 9 gennaio su Rai 1, scopriremo che Spoleto diventerà il teatro di una caccia al tesoro che si svolgerà all'aperto.

Un ricco benefattore, infatti, ha lasciato delle cospicue somme di denaro su un punto imprecisato della città e ovviamente tutti si metteranno all'opera per riuscire a cercarlo. Non si esclude, però, che possa essere anche uno scherzo magari organizzato per poter colpire proprio Don Matteo.

Insomma, una dodicesima stagione di Don Matteo che sembra promettere molto bene dal punto di vista narrativo. In queste ore era stato detto anche questa potesse essere l'ultima stagione della fiction con Terence Hill, ma a quanto pare non dovrebbe essere così. L'attore protagonista, infatti, intervistato dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha ammesso che per lui questa serie ha tutto il potenziale per poter andare avanti all'infinito smentendo così le voci riguardanti un'ultima stagione.