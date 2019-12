Sono 22 gli artisti che Amadeus ha selezionato per la 70esima edizione del Festival di Sanremo: in anticipo di quasi sette giorni rispetto al previsto, il conduttore ha svelato l'elenco completo al quotidiano "La Repubblica". Tra i cantanti in gara nella kermesse di Rai 1, spiccano sia rapper, sia veterani ed ex partecipanti ai talent-show: da Amici, per esempio, arrivano Alberto, Giordana, Elodie, Riki e Nigiotti.

L'elenco completo dei cantanti di Sanremo 2020

Il cast del prossimo Festival di Sanremo, doveva essere svelato durante la puntata speciale de "I soliti ignoti" dedicata all'assegnazione di premi della Lotteria Italia (in diretta su Rai 1 il 6 gennaio).

Oggi, martedì 31 dicembre, Amadeus ha deciso di spiazzare tutti anticipando l'attesissimo elenco in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a "La Repubblica".

A salire sul palco dell'Ariston dal 4 all'8 febbraio 2020, dunque, saranno: Marco Masini, Achille Lauro, Irene Grandi, Piero Pelù, Le Vibrazioni, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, Morgan in coppia con Budo, Francesco Gabbani, Junior Cally, la band indie Pinguini Tattici Nucleari, Paolo Jannacci, Levante e Diodato,

Tra i 22 artisti che si contenderanno il gradino più alto del podio (che un anno fa è stato assegnato a Mahmood con il brano "Soldi"), ci sono anche molti ex partecipanti dei talent-show; Giordana Angi, Alberto Urso, Riki (Riccardo Marcuzzo), Elodie Di Patrizi ed Enrico Nigiotti da Amici di Maria De Filippi, Anastasio da X Factor e gli "alternativi" Rancore ed Elettra Lamborghini.

A "La Repubblica", Amadeus ha anticipato anche che tutti i "Big" che ha scelto presenzieranno alla puntata dei Soliti Ignoti del 6 gennaio e saranno loro stessi a svelare i titoli delle canzoni che interpreteranno a Sanremo.

Salmo possibile ospite della prima puntata

I recenti rumors sulla kermesse canora in partenza il prossimo 4 febbraio, non riguardano soltanto i cantanti in gara: l'ultimo numero di "Chi", per esempio, ha fatto sapere che l'ospite della serata di debutto, dovrebbe essere il rapper amatissimo Salmo.

Ancora incerti, invece, i nomi delle 10 donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston nel corso delle 5 serate (due diverse ogni giorno): pare che la conduttrice sportiva Diletta Leotta rientri in questa lista, mentre da confermare sarebbero ancora le partecipazioni di Chiara Ferragni , Monica Bellucci ed altre bellissime che ricopriranno l'ambito ruolo di valletta.

Già certe, infine, sono le presenze nel cast fisso di Fiorello e di Tiziano Ferro, il quale non si sa ancora se sarà soltanto un ospite musicale oppure se co-condurrà la manifestazione con Amadeus ogni sera.