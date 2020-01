Ospite nella puntata di Domenica In, andata in onda il 12 gennaio 2020, Giulio Tassoni ha mostrato tutta la sua felicità dopo aver saputo che presto diventerà papà della piccola Carlotta, la bambina che porta in grembo la moglie Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha raccontato a Mara Venier come ha fatto sapere al marito di essere incinta, dopo due lunghi anni che i due provavano ad avere un figlio.

Domenica In, la sorpresa di Giulio a Eleonora Daniele

Eleonora a Domenica In ha rivelato a Mara di aver avuto un piccolo ritardo, dopo alcuni giorni però ha deciso di fare finalmente il test di gravidanza: era una domenica e non si aspettava assolutamente di vedere la fantastica linea positiva.

In seguito la donna ha comunicato la bella notizia a Giulio, che gli ha immediatamente detto: "Lo sapevo, amore mio finalmente". La conduttrice ha poi aggiunto: "Ogni sera parla con Carlotta e incomincia a sussurrargli le frasi più dolci del mondo. È più contento lui, è diventato più premuroso e buono di prima." Tassoni poi ha voluto realizzare una bellissima sorpresa per la moglie regalandogli un bel mazzo di rosse rosse accompagnato da un bigliettino con scritto ti amo. Giulio è molto lontano dal mondo della tv, visto e considerato che lavora come imprenditore per l'azienda della sua famiglia, i Conti Tassoni di Neviani.

Come si sono conosciuti Eleonora e Giulio, Mara farà da madrina a Carlotta

La sua relazione tra Eleonora e Giulia è nata nel 2002, dopo un incontro al Piper di Roma. Si sono conosciuti a una festa ma, come la Daniele ha raccontato diverse volte, tra di loro non c'è stato il famoso colpo di fulmine. L’interesse è incominciato durante una cena, dove la conduttrice ha fatto il primo passo. Il matrimonio ha sensibilizzando gli animi di Eleonora e il fidanzato, tant'è che il desiderio di diventare genitori è aumentato sempre di più fino a quando non è diventato realtà. Prima però di arrivare a pensare di avere un bambino, i due hanno deciso di convolare a nozze dopo 16 anni di fidanzamento, infatti si sono sposati in comune solamente nell'anno 2019 a causa dei molteplici impegni di lavoratori di entrambi.

Per i due a settembre ci sarà il matrimonio tanto atteso in chiesa, dopo un lungo periodo di convivenza. Insomma, Eleonora e Giulio stanno vivendo una vera e propria favola, che presto li renderà genitori di Carlotta, il nome scelto per la bimba in arrivo tra qualche mese. A proposito, l'amata conduttrice di Storie Italiane ha riservato una bella sorpresa a Mara Venier. Infatti, nel corso dell’intervista che si è tenuta a Domenica In, Eleonora Daniele ha chiesto alla Venier di fare da madrina alla bimba.