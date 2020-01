La prima settimana di Grande Fratello regala subito grandi sorprese, di certo non positive per uno dei partecipanti. Il protagonista è Salvo Veneziano, il pizzaiolo che partecipò alla prima edizione del Reality Show. Quest'ultimo si è rivolto con gravi dichiarazioni ai danni della nota influencer Elisa De Pacinis, coinquilina dell'uomo in questa edizione del Grande Fratello. Parlando insieme ai suoi vecchi compagni di GF Patrick, Pasquale e Sergio, si è rivolto facendo riferimenti sessisti pesanti nei confronti della donna.

Tutto questo ha portato le alte sfere del Reality Show a squalificare il pizzaiolo dal programma e di conseguenza è stato annullato il televoto della settimana.

Questo significa che tutti coloro che avevano già effettuato il voto, saranno interamente rimborsati dal programma televisivo. "Ha violato le regole e lo spirito stesso del programma". "Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa".

Sono queste le parole con cui Mediaset ha giustificato la squalifica di Salvo Veneziano.

Grande Fratello, i partecipanti al reality show di Mediaset

Una settimana molto particolare quella che sta riguardando il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e supportato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. La squalifica di Salvo Veneziano ha evidentemente stravolto il programma in quanto è saltato il televoto per la prima eliminazione. Mercoledì 15 gennaio, giorno dedicato alla terza puntata del reality show, non ci saranno quindi eliminazioni, a meno di qualche novità dell'ultim'ora.

Interessante soffermarci su tutti gli attuali Vip presenti nella Casa, dopo l'eliminazione di Salvo Veneziano. Come già anticipato in precedenza, spiccano gli ex GF Pasquale, Sergio e Patrick. Il primo attualmente ha avviato una carriera radiofonica mentre il famoso 'ottusangolo' è ritornato in Italia dopo aver vissuto dieci anni all'estero.

Per Patrick la notorietà televisiva è evidente, fra l'altro già nel 2013 entrò come ospite speciale in un'altra edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, fra i vip spiccano Fabio Testi e Michele Cucuzza

Di certo, in questa edizione non mancano i personaggi discussi. Fabio Testi, l'ex divo del Cinema degli anni 60-70, è uno di questi e fra l'altro rischierebbe anche la squalifica per alcune frasi sessiste. Altro personaggio noto al pubblico è Michele Cucuzza, che è stato uno dei principali riferimenti della Rai proprio come Adriana Volpe. La show girl ha lasciato la Rai anche per la famosa diatriba con Giancarlo Magalli ai 'Fatti Vostri'.

Grande Fratello, ci sono anche Antonio Zequila ed Antonella Elia

Gli altri Vip sono Ivan (Temptation Island del 2018), Pago (cantante), Licia (attrice Le Tre Rose di Eva), Rita Rusic (produttrice cinematrografica), il presentatore Paolo Ciavarro, l'influencer Paola Di Benedetto, Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, Andrea Denver (modello ed attore), Clizia Incorvaia (showgirl), la modella Fernanda Lessa, la show girl Antonella Elia, Antonio Zequila, la scrittrice Barbara Alberti, l'archeologo Aristide Malnati e l'attore Andrea Montovoli.