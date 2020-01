Serena Enardu non ha avuto la possibilità di restare nella casa del Grande Fratello Vip 4 per una settimana: il televoto ha decretato la sua uscita durante la puntata del reality del 10 gennaio. L'ex tronista di Uomini e Donne, però, ha avuto potuto incontrare il suo ex Pago per un confronto: il cantautore è rimasto stupito nel vedere la sarda nella casa più spiata d'Italia, ma non ha fatto mistero di essere ancora innamorato pazzo di lei. Fuori dai giochi, Serena ha condiviso le emozioni provate con i suoi follower su Instagram, ammettendo di aver pianto molto ma anche di non aver dubbi sul fatto che ha agito per il bene della coppia.

Pago tra testa e cuore

Non è chiaro se Pago deciderà di dare retta al suo cuore, ancora occupato da Serena o se la ragione avrà la meglio e il cantautore vorrà chiudere per sempre questo capitolo della sua vita, sta di fatto che adesso il concorrente del GF Vip è a conoscenza dei sentimenti che la sua ex prova ancora per lui. Pacifico, durante l'incontro con la Enardu ha cercato di tenere a bada i suoi sentimenti, rifiutando più di una volta un bacio offerto da Serena, ma poi non ha potuto fare a meno di ammettere di essere dispiaciuto di vedere andar via la sua ex, così come il televoto ha decretato.

Serena, poco prima di uscire, ha affermato che per lei non era importante restare ma poter parlare con Pago. Dal canto suo il cantautore ha chiesto del tempo per poter riflettere, e di certo il tempo non gli mancherà all'interno della casa. Ma tornata a casa, la Enardu ha voluto esprimere i suoi sentimenti condividendoli con chi la sostiene. 'Ho pianto tanto...tutta la notte!' ha esordito l'ex tronista UeD, lasciando intendere di essere rimasta molto colpito dall'incontro con il suo ex.

L'ex tronista UeD: 'La cosa giusta per noi'

'Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per me, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta giusta per noi', ha poi continuato Serena che infine ha voluto ringraziare molto tutti coloro che hanno votato affinché lei potesse restare dentro la casa. I 'no' hanno avuto però la meglio e Serena è dovuta andare via.

Mentre nuovi ingressi hanno popolato la casa del GF Vip, per la Enardu la secondo puntata del reality è stata molto dura: adesso sarà Pago a dover decidere se concedere una seconda possibilità al loro amore o meno.

Serena intanto può contare sull'appoggio dei suoi follower, i quali, come è possibile capire dai commenti, credono che il gesto fatto da Serena abbia messo in mostra l'aspetto più vero della Enardu. L'imprenditrice sarda adesso dovrà seguire da casa sua il percorso di Pago all'interno del reality, sperando che il cantautore dia retta solo al suo cuore.