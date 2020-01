Soleil Sorgé attraverso un'intervista per Novella 2000 ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Jeremias Rodriguez. Sebbene la giovane italo-americana ha speso delle belle parole nei confronti del suo ex fidanzato, ha definito questa storia ormai un capitolo chiuso. Ma non è finita qui, perché Soleil ha lanciato anche una nuova frecciatina all'ex Luca Onestini.

Soleil e Jeremias si erano conosciuti circa un anno fa in Honduras, durante l'esperienza televisiva dell'Isola dei Famosi. Fin da subito i due hanno mostrato di avere un certo feeling, tanto che hanno proseguito la relazione anche lontano dai riflettori.

Quando la coppia sembrava pronta per la convivenza è accaduto qualcosa che ha rotto gli equilibri. I due ex naufraghi dopo aver provato a dare una seconda chance alla storia, hanno chiuso la relazione definitivamente lo scorso dicembre.

Inoltre, a scanso di equivoci l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di essere attualmente single. Dunque, dopo Jeremias non c'è nessun altro uomo che sta facendo battere il cuore alla giovane.

Soleil rompe il silenzio su Jeremias

Soleil Sorgé dopo la nuova esperienza televisiva nel reality show di Rai 2 Pechino Express ha rilasciato un'intervista a Novella 2000.

La giovane si è raccontata senza filtri, tanto che dopo mesi di silenzio ha finalmente deciso di fare chiarezza sulla rottura con Jeremias Rodriguez.

L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha esordito: "Jeremias? Un capitolo chiuso". Poco dopo Soleil ha argomento la sua risposta: "Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde".

Dunque, dalle affermazioni dell'italo-americana sembra che Soleil abbia lottato con tutta sé stessa per far andare bene le cose all'interno della storia d'amore con il più piccolo di casa Rodriguez, ma invano.

Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, si legge anche che Soleil alla fine ha deciso di interrompere questa relazione per amare prima sé stessa. Nonostante le cose con il fratellino di Cecilia e Belen non siano andate nei migliori dei modi, la Sorgé ha speso delle belle parole verso il suo ex fidanzato: "Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi".

Luca Onestini finisce di nuovo nel mirino dell'ex Soleil Sorgé

Durante l'intervista a Novella 2000 c'è stato spazio anche per parlare di Luca Onestini. Soleil Sorgé senza troppi giri di parole ha fatto chiarezza sul presunto tradimento avvenuto ai danni dell'ex tronista di Uomini e Donne. La giovane ha spiegato che non è intervenuta sulla questione, poiché in quel momento non aveva alcun interesse a rovinare altre persone. A differenza sua, Soleil si è detta convinta che alcuni hanno giocato su quanto fosse accaduto realmente. Poi la giovane ha concluso: "Come abbiamo visto e sentito da più voci, alla fine la verità viene sempre a galla".

Le parole di Soleil Sorgé arrivano in risposta alle ultime dichiarazioni che Luca Onestini ha rilasciato su Real Time nel programma Rivelo.